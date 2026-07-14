Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate: Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu ar avea niciun fel de logică

Nicușor Dan a declarat că nu exclude posibilitatea organizării unor alegeri anticipate dacă actualul blocaj politic nu va putea fi depășit, însă a subliniat că nu își dorește această variantă. Șeful statului consideră că, în actualul context, anticipatele nu ar schimba semnificativ raportul de forțe din Parlament și ar prelungi perioada de instabilitate politică.

Nicușor Dan a explicat pentru ProTV că varianta alegerilor anticipate a fost discutată foarte puțin în cadrul consultărilor politice și că, în opinia sa, aceasta nu reprezintă soluția potrivită pentru depășirea actualei crize privind formarea unui nou guvern.

„S-a discutat extrem, extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc şi cred că este foarte puţin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situaţia asta, plus încă trei, patru luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele şi după aceea o să îi rugăm să guverneze împreună”, a afirmat președintele României.

Întrebat în ce condiții s-ar putea ajunge totuși la organizarea unor alegeri anticipate, șeful statului a precizat că o astfel de decizie ar putea fi justificată doar în cazul unui impas politic de durată, fără perspective reale de deblocare.

„Un blocaj prelungit mult timp, fără speranţe de rezolvare. Eu cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă majoritate în Parlament”, a răspuns Nicuşor Dan.

Președintele a susținut că dificultatea negocierilor dintre partide nu este legată de numele viitorului prim-ministru, ci de modul în care va fi alcătuit viitorul cabinet. În opinia sa, pozițiile rigide ale formațiunilor politice fac imposibilă, deocamdată, conturarea unei majorități parlamentare.

„Blocajul nu este la numele prim-ministrului. Blocajul este la componenţa guvernului, pentru că sunt partide care spun nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo. Şi sunt alte partide care spun nu vrem să votăm dacă alţii sunt acolo. Şi asta înseamnă că pui una lângă alta afirmaţiile astea, ajungi la concluzia că nu se poate fără să poţi să fii şi cu unii, şi cu alţii. Dacă nu eşti şi cu unii, şi cu alţii, nu ai majoritate. Deci aici este un blocaj, ca să-i spun aşa, logic, care necesită o flexibilizare a poziţiei”, a afirmat președintele României.

Șeful statului a explicat și de ce varianta unui guvern minoritar până la următoarele alegeri parlamentare este greu de acceptat de către partidele politice, invocând experiențele electorale din ultimii ani.

„Experienţa ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prind alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Şi atunci esenţa discuţiei a fost da, suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii, vrem să fim primii. Şi din dilema asta nu s-a ieşit, cel puţin până acum”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Președintele a reiterat că ar fi preferat instalarea unui guvern tehnocrat, apreciind că aceasta ar fi reprezentat cea mai logică soluție în raport cu pozițiile exprimate de formațiunile politice în timpul negocierilor.

„Eu aş fi fost foarte fericit cu guvernul tehnocrat pe care l-am propus, ţinând cont de toate constrângerile logice pe care partidele le-au afirmat, mie mi s-a părut soluţia logică. Acum, privind retrospectiv mi se pare o soluţie care ar fi stat în picioare. O să vedem”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă estimează că România va avea un nou guvern până în toamnă, președintele și-a exprimat speranța că partidele vor ajunge la un acord, argumentând că cetățenii așteaptă încheierea perioadei de incertitudine.

„Eu sper, pentru că tot timpul în politică trebuie să faci ce vor cetăţenii de la tine şi în momentul ăsta cetăţenii vor să termine incertitudinea. Deci şi partidele sunt obligate să discute între ele astfel încât să termine această stare de incertitudine”, a răspuns Nicuşor Dan.

Liderii fostei coaliții de guvernare au avut luni o nouă rundă de discuții cu președintele Nicușor Dan, în încercarea de a armoniza pozițiile privind desemnarea unui prim-ministru și formarea viitorului Executiv. La finalul întâlnirii, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că negocierile nu au condus la identificarea unei soluții privind desemnarea premierului.