CFR SA lansează un proiect de amploare. Compania semnează un contract de peste 5,1 milioane de lei

CFR SA a semnat marți un contract în valoare de peste 5,1 milioane de lei, fără TVA, pentru implementarea unei platforme software dedicate administrării proiectelor și lucrărilor de investiții. Contractul a fost atribuit Asocierii formate din AXIVANT SRL și Infinity Business Center. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene, bugetul de stat și alte surse legal constituite și urmărește digitalizarea proceselor interne ale companiei.

CFR SA a făcut un nou pas în procesul de digitalizare prin semnarea contractului pentru dezvoltarea unei platforme software care va centraliza și gestiona colaborativ proiectele și lucrările de investiții desfășurate în infrastructura feroviară. Sistemul va permite administrarea unitară a informațiilor și monitorizarea în timp real a stadiului investițiilor.

Compania Națională de Căi Ferate a anunțat că valoarea contractului este de 5.191.408 lei, fără TVA, iar procedura de achiziție a fost câștigată de Asocierea formată din AXIVANT SRL și Infinity Business Center, liderul asocierii fiind AXIVANT SRL.

„Durata totală a contractului este de 81 de luni şi include două luni pentru livrarea componentelor hardware şi software, o lună pentru instalarea platformei de prelucrare şi stocare a datelor, 6 luni pentru implementarea aplicaţiei, precum şi 72 de luni pentru asigurarea asistenţei tehnice aferente produselor software şi hardware”, se arată în comunicat, au precizat reprezentanții societății.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Noul sistem informatic este conceput pentru a reuni într-o singură platformă toate informațiile relevante privind proiectele de investiții derulate de companie și pentru a facilita colaborarea între structurile implicate în implementarea acestora. Totodată, aplicația va susține colectarea, prelucrarea, stocarea și actualizarea datelor, precum și monitorizarea fiecărei etape de execuție.

Potrivit companiei, obiectivul principal al contractului este dezvoltarea unui instrument informatic flexibil și eficient, destinat atât structurilor tehnice responsabile de implementarea proiectelor, cât și conducerii companiei, pentru sprijinirea procesului decizional.

„Prin implementarea platformei, CFR S.A. urmăreşte asigurarea accesului actualizat la informaţiile esenţiale privind proiectele de investiţii şi monitorizarea progresului întregului portofoliu de proiecte. Sistemul va facilita urmărirea etapelor, termenelor şi activităţilor asociate investiţiilor, pe baza datelor introduse şi actualizate de structurile responsabile”, se precizează în comunicat, au transmis reprezentanții companiei.

În paralel, proiectul are în vedere introducerea unui standard unitar de management al proiectelor, construit pe baza bunelor practici și adaptat cerințelor companiei. Platforma va pune la dispoziția echipelor implicate instrumente informatice pentru îmbunătățirea activităților de planificare, coordonare și raportare.

„Implementarea acestui sistem informatic contribuie la digitalizarea activităţii CFR SA, la creşterea transparenţei proceselor interne şi la utilizarea eficientă a informaţiilor necesare pentru gestionarea investiţiilor în infrastructura feroviară”, arată reprezentanţii societăţii.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a mai precizat că va urmări derularea tuturor etapelor contractuale cu respectarea cerințelor tehnice, a termenelor asumate și a condițiilor impuse de sursa de finanțare.