Tranzacție de aproape 4 miliarde de dolari: Qualcomm mizează pe software-ul care unește ecosistemele AI

Chris Lattner și-a construit cariera dezvoltând infrastructura invizibilă pe care se bazează o mare parte din software-ul modern, fără ca numele său să fie cunoscut publicului larg. LLVM, setul de instrumente de compilare pe care l-a creat în timpul doctoratului la Universitatea din Illinois, a devenit fundamentul pentru ecosisteme software utilizate de Apple, Google, Microsoft, Nvidia și ARM.

Swift, limbajul de programare inițiat de el la Apple în jurul anului 2010, este folosit astăzi de milioane de dezvoltatori iOS. Cea mai recentă companie fondată de Lattner, Modular, a fost achiziționată de Qualcomm printr-o tranzacție integral pe acțiuni evaluată la aproximativ 3,92 miliarde de dolari, cu obiectivul de a reduce dependența de software-ul care a consolidat poziția Nvidia în inteligența artificială.

Modular a fost cofondată în ianuarie 2022 de Chris Lattner și Tim Davis, după experiențe în zona infrastructurii de inteligență artificială la Google, în echipa TensorFlow, și la compania de cipuri RISC-V SiFive.

Diagnosticul inițial al echipei a fost că stratul software al industriei AI este fragmentat și dificil de gestionat. Dezvoltatorii sunt nevoiți să optimizeze manual aplicațiile pentru fiecare tip de arhitectură hardware. Acest proces duce la duplicarea efortului și încetinește dezvoltarea la scară largă.

Modular a dezvoltat o platformă concepută pentru a funcționa independent de hardware, astfel încât aplicațiile AI să poată fi scrise o singură dată și rulate pe mai multe tipuri de procesoare. Soluția nu depinde de ecosisteme precum PyTorch, CUDA sau ROCm.

Platforma rulează pe cipuri produse de Nvidia, AMD și Apple, ceea ce permite transferul sarcinilor de lucru între infrastructuri diferite fără rescrierea codului. În practică, sarcinile de inferență pot fi mutate din centrele de date către dispozitive edge fără modificări majore ale aplicațiilor.

Compania are aproximativ 150 de angajați și colaborează cu clienți precum Oracle, Amazon, Nvidia și AMD. Până în septembrie 2025, Modular atrăsese investiții de 380 de milioane de dolari în trei runde de finanțare, ajungând la o evaluare de 1,6 miliarde de dolari.

Printre investitori se numără GV, General Catalyst, Greylock, DFJ Growth și fondul US Innovative Technology al lui Thomas Tull. Prețul de achiziție stabilit de Qualcomm, de 3,92 miliarde de dolari, depășește semnificativ evaluarea anterioară a companiei.

Qualcomm, cunoscută în principal pentru procesoarele mobile, își extinde prezența către centre de date și infrastructuri de inteligență artificială la marginea rețelei. În aceste domenii, Nvidia domină în mare parte datorită CUDA, platforma software care a creat un ecosistem extins de dezvoltatori și a consolidat dependența de hardware-ul său.

Qualcomm încearcă să reducă această barieră printr-un strat software neutru, care poate funcționa pe mai multe tipuri de cipuri, inclusiv Nvidia.

„Pe măsură ce inteligența artificială agentială se extinde în centre de date și medii edge, industria se îndreaptă către arhitecturi dezagregate, cu mai mulți furnizori, care necesită o bază software mai deschisă și mai modernă”, a declarat Cristiano Amon, directorul executiv al Qualcomm.

Achiziția Modular se adaugă unor posibile mișcări similare ale Qualcomm, inclusiv discuții avansate pentru preluarea startup-ului de cipuri AI Tenstorrent, condus de Jim Keller, la o evaluare estimată între 8 și 10 miliarde de dolari. Dacă aceste tranzacții vor fi finalizate, investițiile totale ale companiei în infrastructura AI ar depăși 14 miliarde de dolari, combinând dezvoltarea de hardware și software.

În acest context competitiv, provocarea pentru Lattner rămâne aceea de a reconstrui ecosisteme software capabile să concureze cu platforme consolidate de-a lungul a aproape două decenii, într-un sector în care schimbarea tehnologică este puternic influențată de obișnuințele dezvoltatorilor.