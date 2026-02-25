Samsung este așteptată să prezinte seria Galaxy S26 în scurt timp. Modelele anticipate includ varianta standard, Plus și Ultra, continuând astfel structura generațiilor anterioare.

Seria iPhone 18 ar urma să fie prezentată în septembrie 2026, cu accent pe versiunile Pro și Pro Max. Apple a confirmat însă un eveniment programat pentru începutul lunii martie 2026 în care vor fi anunțate mai multe produse noi, inclusiv iPhone 17e și posibile modele complementare de iPad și MacBook acceptabile ca preț.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează procesoarele. Atât Apple, cât și Samsung, ar urma să utilizeze cipuri noi.

Apple este asociată cu viitorul procesor A20 Pro, care ar putea aduce performanță mai mare și consum redus de energie. Tehnologia de fabricație mai avansată permite integrarea unui număr mai mare de tranzistori într-un spațiu mai mic.

Samsung ar putea utiliza Snapdragon 8 Elite Gen 5 sau o versiune nouă de Exynos, în funcție de regiune. Accentul este pus pe putere de procesare crescută și optimizare pentru aplicații complexe, inclusiv funcții AI. Atât Apple, cât și Samsung, dezvoltă funcții bazate pe inteligență artificială integrate direct în sistemul de operare.

Samsung extinde suita Galaxy AI, iar Apple dezvoltă funcții proprii integrate în iOS, cu accent pe asistență inteligentă, procesare locală a datelor și automatizări.

Samsung a programat seria Galaxy S26 pentru evenimentul Unpacked din 25 februarie 2026, cu trei modele principale: standard, Plus și Ultra. După prezentare, dispozitivele vor fi puse în vânzare în primele săptămâni ale lui martie.

Seria Galaxy S26 este estimată să beneficieze de îmbunătățiri importante în zona camerelor, inclusiv algoritmi AI avansați și elemente de procesare direct pe dispozitiv, dar și de noi funcții de afișare ce pot îmbunătăți confidențialitatea ecranului și experiența vizuală.

În cazul iPhone 18 Pro, informațiile din industrie indică posibilitatea introducerii unei diafragme variabile pentru camera principală de 48 MP. Această tehnologie ar permite un control mai bun asupra luminii și profunzimii câmpului.

De asemenea, sunt menționate îmbunătățiri pentru camera frontală, inclusiv rezoluție mai mare și un design mai discret al zonei dedicate senzorilor.

Samsung Galaxy S26 Ultra este așteptat să păstreze un sistem foto complex, cu mai multe camere și senzori de rezoluție ridicată. Se discută despre optimizări ale procesării imaginii și îmbunătățiri pentru fotografiile realizate în lumină slabă.

Modelele Pro din seria iPhone 18 ar urma să ofere în continuare ecrane OLED cu rată de refresh de până la 120 Hz. Se discută despre integrarea unor componente sub display, inclusiv senzori pentru autentificare.

Galaxy S26 Ultra ar putea veni cu un ecran de aproximativ 6,9 inch, rezoluție înaltă și panou AMOLED de ultimă generație. Samsung menține tradiția afișajelor cu luminozitate ridicată și contrast puternic.

În ceea ce privește bateria, seria Galaxy S26 este asociată cu capacități între aproximativ 4.300 mAh pentru modelul standard și valori mai mari pentru versiunile superioare.

Se discută despre posibilitatea unei încărcări rapide de până la 60 W pe modelul Ultra.

Apple nu pune accent pe valori foarte mari ale bateriei, dar îmbunătățirile de eficiență energetică prin procesorul nou ar putea contribui la autonomie mai bună comparativ cu generațiile precedente.