Noua caracteristică a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației WhatsApp pentru iOS. Informațiile provin de la cercetătorii WhatsApp Beta Info, citați de publicația Tecnoandroid.

Descoperirea indică existența unei secțiuni dedicate denumite „Mesaje programate”, semn că dezvoltarea funcției se află într-un stadiu avansat.

Conform detaliilor apărute în mediul beta, utilizatorul va avea posibilitatea să redacteze mesajul și să selecteze momentul exact al trimiterii. Sistemul va expedia automat conținutul, fără ca utilizatorul să fie online în acel moment.

Această opțiune ar putea fi utilă în numeroase scenarii: urări aniversare, notificări, remindere sau comunicare profesională.

WhatsApp pregătește o interfață specială unde vor fi afișate toate mesajele programate. Utilizatorii vor putea interveni asupra acestora înainte de trimitere.

Noua secțiune va permite:

– vizualizarea mesajelor setate

– editarea datei sau orei

– ștergerea mesajelor programate

Primele capturi de ecran publicate de sursele din zona beta arată funcția activată într-o conversație de grup. Specialiștii susțin însă că opțiunea va fi disponibilă și în chat-urile individuale.

Dacă această estimare se confirmă, funcția va deveni parte integrantă din experiența generală WhatsApp.

În acest moment, mesajele programate sunt încă în dezvoltare și nu pot fi utilizate nici măcar de testerii beta. WhatsApp nu a anunțat o dată oficială de lansare.

Implementarea ar putea avea loc în lunile următoare, în funcție de rezultatele testelor interne.

Programarea mesajelor este deja o funcție standard pe multe platforme concurente. Absența acesteia în WhatsApp a fost considerată o omisiune importantă, mai ales în contextul utilizării aplicației atât în scop personal, cât și profesional.

Aplicația a devenit tot mai activă în privința actualizărilor. În ultima perioadă au fost introduse funcții noi de securitate și modificări de design.

„Platforma a fost deosebit de activă în ultima perioadă, lansând și alte funcții noi, precum parole pentru protejarea conturilor și un design actualizat al stărilor.”

Impact potențial asupra modului de comunicare

Introducerea mesajelor programate ar putea schimba modul în care utilizatorii gestionează conversațiile, în special în mediul profesional. Funcția ar permite planificarea comunicării fără dependență de disponibilitatea imediată.