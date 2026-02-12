Gigantul sud-coreean Samsung va organiza pe 25 februarie un nou eveniment Unpacked, unul dintre cele mai importante momente din calendarul industriei mobile. Evenimentul, găzduit la San Francisco, marchează debutul unei noi generații de smartphone-uri premium, seria Galaxy S26.

Lansările Galaxy S reprezintă, tradițional, punctul central al strategiei Samsung pe segmentul high-end, fiind asociate cu introducerea celor mai noi soluții hardware și software.

Chiar dacă Samsung nu a confirmat oficial caracteristicile tehnice, scurgerile din industrie sugerează că seria Galaxy S26 va urma o direcție evolutivă, cu accent pe optimizări și performanță.

Informațiile apărute indică faptul că Galaxy S26 și Galaxy S26+ vor utiliza în Europa chipset-ul Exynos 2600, în timp ce modelul Galaxy S26 Ultra ar urma să fie echipat cu Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Această diferențiere între variantele standard și Ultra reflectă o politică deja consacrată, prin care modelul de top beneficiază de configurații hardware superioare.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 este menționat pe surse ca oferind frecvențe mai mari și un plus de performanță, în special în sarcini intensive precum gaming, procesare AI și captură video.

Modelul Ultra ar urma să fie poziționat ca dispozitivul destinat utilizatorilor care caută maximum de performanță și capabilități multimedia avansate.

Noile modele Galaxy S26 ar urma să vină cu 12GB RAM în configurația standard. Versiunea cu 1TB stocare ar putea beneficia de 16GB RAM, semnalând orientarea Samsung către multitasking extins și aplicații din ce în ce mai solicitante.

În ceea ce privește stocarea internă, Samsung ar urma să elimine pragul de 128GB, trecând la un minim de 256GB. Decizia aliniază compania la tendința premium, unde aplicațiile, fișierele media și funcțiile AI consumă tot mai mult spațiu.

Sursele din industrie indică faptul că diferențele la nivelul ecranelor și al bateriilor față de generația Galaxy S25 vor fi minime. Samsung pare să se concentreze pe optimizarea eficienței energetice și pe îmbunătățiri software, mai degrabă decât pe modificări radicale de design.

Această abordare sugerează o maturizare a seriei, unde accentul cade pe rafinarea experienței, nu pe schimbări vizuale majore.

Una dintre noutățile notabile menționate pe surse este încărcarea pe fir la 60W pentru Galaxy S26 Ultra. Creșterea vitezei de încărcare ar putea reprezenta un argument important în competiția cu alți producători Android care au accelerat semnificativ acest segment.

Galaxy S26 și S26+ ar urma să păstreze o configurație foto similară, cu o cameră principală de 50MP, una telefoto de 10MP și una ultrawide de 12MP.

Modelul Galaxy S26 Ultra ar putea aduce însă un upgrade consistent. Informațiile scurse indică o cameră principală de 200MP, alături de un periscop de 50MP, un telefoto de 10MP și un ultrawide de 50MP.

Accentul Samsung pe fotografia mobilă rămâne astfel unul dintre pilonii principali ai seriei Galaxy S.

Pe surse, seria Galaxy S26 ar urma să debuteze de la aproximativ 1.000 euro pentru modelul standard. Galaxy S26+ ar putea ajunge la 1.269 euro, iar Galaxy S26 Ultra la 1.469 euro.

Prețurile finale vor fi confirmate la lansarea oficială și pot varia în funcție de configurații și piețe.

Dincolo de specificațiile hardware, așteptările mari vizează capabilitățile AI. Samsung este așteptată să extindă funcțiile inteligente introduse anterior, inclusiv procesare foto-video asistată de AI, optimizarea consumului energetic și integrarea cu ecosistemul Galaxy.

Inteligența artificială devine astfel diferențiatorul-cheie în competiția flagship.

Unpacked 2026, moment strategic pentru Samsung

Evenimentul din 25 februarie este privit ca un moment definitoriu pentru Samsung în 2026. Seria Galaxy S26 trebuie să confirme capacitatea companiei de a menține ritmul inovației într-o piață dominată de competiție agresivă pe performanță, AI și experiență de utilizare.

Detaliile oficiale vor fi cunoscute odată cu prezentarea programată la San Francisco.