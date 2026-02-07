Discuția despre portofelele digitale nu mai poate fi redusă la competiția dintre aplicații comerciale precum Apple Pay sau Google Pay. În 2026, acestea reprezintă doar una dintre direcțiile de dezvoltare ale infrastructurii globale de plăți. Deși dezbaterile privind standardele portofelelor digitale se poartă în principal la nivelul economiilor G20, efectele acestor decizii se extind rapid dincolo de acest grup, influențând piețe emergente, economii mai mici și sisteme financiare regionale.

1. Giganții Tech (Big Tech)

Companii precum Apple, Google și Samsung au transformat portofelul digital într-o extensie a ecosistemelor lor hardware și software. Apple Pay și Google Pay nu sunt doar instrumente de plată, ci puncte de acces la date, comportament de consum și servicii financiare auxiliare.

Pentru comercianți, aceste soluții implică comisioane și dependență de infrastructuri private globale. Pentru state, riscul este mai mare: externalizarea unei părți din infrastructura monetară către entități private.

2. Băncile Centrale și monedele digitale (CBDC)

Ca reacție, băncile centrale accelerează dezvoltarea CBDC-urilor (Central Bank Digital Currencies). Proiecte precum Euro Digital, e-CNY în China sau e-Rupee în India urmăresc să ofere o alternativă publică, sigură și, în principiu, fără comisioane pentru utilizatorii finali.

În China, e-CNY este deja utilizat la scară largă în marile orașe, iar India a integrat e-Rupee în proiecte-pilot comerciale. În zona euro, Banca Centrală Europeană se află în faze avansate de testare, cu accent pe confidențialitate, offline payments și interoperabilitate.

3. Sistemele de plăți instant

A treia forță vine din infrastructurile de plăți instant dezvoltate local, dar cu ambiții globale. Exemplele cele mai citate sunt Pix (Brazilia) și UPI (India). UPI procesează zeci de miliarde de tranzacții anual, iar Pix a devenit metoda dominantă de plată în Brazilia în mai puțin de trei ani.

Succesul acestor sisteme pune presiune pe restul G20 să creeze plăți transfrontaliere rapide, ieftine și interoperabile, un obiectiv asumat oficial la nivel politic.

Proiectul Agorá reprezintă răspunsul strategic al sistemului bancar tradițional la presiunea exercitată de stablecoin-uri, Big Tech și noile sisteme de plăți instant. Inițiat de Bank for International Settlements (BIS) împreună cu șapte bănci centrale majore, inclusiv Federal Reserve și Bank of England, proiectul a fost conceput pentru a moderniza infrastructura plăților internaționale fără a destabiliza modelul bancar clasic.

Concret, Project Agorá testează tokenizarea depozitelor bancare comerciale, nu crearea unei monede noi. Depozitele existente sunt reprezentate sub formă de tokenuri digitale reglementate, care pot fi transferate aproape instantaneu între bănci, inclusiv transfrontalier. Regulile de conformitate (KYC/AML) sunt integrate direct în infrastructură, reducând întârzierile, costurile și nevoia de intermediari multipli specifici plăților internaționale tradiționale.

Diferența esențială față de un CBDC este că Project Agorá păstrează rolul central al băncilor comerciale și relația acestora cu clienții, evitând mutarea depozitelor direct la banca centrală. În același timp, spre deosebire de stablecoin-urile private, tokenurile Agorá sunt susținute de depozite bancare reglementate, aflate sub supraveghere strictă, ceea ce reduce riscurile sistemice.

Intrarea în faza de prototip în 2026 marchează trecerea de la concept la testare practică, cu simulări de plăți cross-border în timp real și conversii valutare integrate. Dacă rezultatele vor fi confirmate la scară largă, Project Agorá ar putea transforma plățile internaționale într-un serviciu rapid, previzibil și ieftin, comparabil cu plățile instant domestice, consolidând poziția băncilor într-o economie digitală dominată de portofele și tokenuri.

În 2026, proiectul a intrat în faza de prototip funcțional. Ideea centrală este tokenizarea depozitelor bancare comerciale, permițând:

plăți internaționale aproape instantanee,

reducerea drastică a intermediarilor,

automatizarea proceselor de conformitate (KYC/AML).

Impactul este major: Project Agorá reprezintă răspunsul sistemului bancar tradițional la presiunea stablecoin-urilor private și la riscul pierderii relevanței în plățile globale.

La nivel declarativ, G20 și-a propus ca până în 2027 plățile transfrontaliere să fie mai rapide, mai ieftine și mai transparente. Totuși, un raport al Financial Stability Board (FSB) publicat în octombrie 2025 arată că progresul este inegal și lent.

Riscul major este apariția unei lumi financiare fragmentate, cu:

un bloc digital estic, dominat de China și standardele e-CNY,

un bloc vestic, centrat pe euro, dolar și infrastructuri private.

Într-un astfel de scenariu, portofelul digital devine un instrument geopolitic, nu doar economic.

În 2026, portofelul digital începe să funcționeze ca agent autonom. Conceptul de agentic commerce presupune că un bot AI poate:

căuta oferte,

negocia prețuri,

iniția și finaliza plăți,

Totul în numele utilizatorului, folosind autentificare biometrică și limite de risc predefinite. Companii precum Amazon și Visa testează deja astfel de protocoale.

RoPay – „IBAN-ul la pensie”

În România, schema RoPay reprezintă nucleul plăților instant. În februarie 2026, sistemul este operațional la majoritatea băncilor mari, inclusiv după implementarea completă anunțată de UniCredit Bank.

Caracteristici-cheie:

transferuri 24/7, inclusiv în weekend,

plăți prin cod QR sau număr de telefon (AliasPay),

procesare în sub 10 secunde,

comisioane zero pentru utilizatorii individuali.

Versiunea 2.0, avizată de Banca Națională a României, permite plăți către comercianți, atât online, cât și fizic.

Portofelul Digital European (EUDI Wallet)

România este aliniată la inițiativa UE privind Portofelul European de Identitate Digitală. Până în decembrie 2026, fiecare cetățean va putea deține un portofel recunoscut în toate statele membre, care va include:

carte de identitate electronică,

permis de conducere,

card de sănătate,

diplome și certificate,

funcții de plată digitală.

BNR participă activ la grupurile de lucru ale Banca Centrală Europeană pentru pregătirea infrastructurii necesare Euro Digital.

Răspunsul nu este Apple, nici băncile centrale, nici sistemele naționale luate separat. Câștigătorul va fi actorul care va oferi interoperabilitate reală: posibilitatea de a plăti instant, sigur și cu costuri minime, indiferent de țară, monedă sau platformă.

În acest context, România are un avantaj tăcut, dar real: RoPay și EUDI Wallet poziționează utilizatorul român într-o economie digitală europeană în care portofelul din buzunar devine pașaport financiar global. Dacă această interoperabilitate va fi atinsă, „banii viitorului” nu vor aparține unui singur jucător, ci unei rețele deschise, standardizate și profund integrate în viața de zi cu zi.