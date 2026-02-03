Potrivit companiei, anul 2026 ar putea aduce atât oportunități, cât și riscuri semnificative, într-un context marcat de schimbări structurale în mai multe industrii. Lista a fost realizată de Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, și include companii cu expunere la domenii care pot influența decisiv evoluția piețelor.

„2026 poate fi un an de transformare, cu oportunități, dar și cu riscuri care pot produce corecții temporare. Tocmai de aceea, selecția activă și gestionarea riscului vor conta mai mult decât în perioadele cu trend liniar”, subliniază Claudiu Cazacu.

Selecția XTB urmărește companii care ar putea fi influențate de factori precum evoluția inteligenței artificiale, dinamica sectorului energetic, tensiunile geopolitice și interesul pentru resursele și materiile prime strategice.

La rândul său, Irina Cristescu, General Manager XTB România, atrage atenția asupra disciplinei investiționale într-un context volatil.

„În 2026, cel mai important este să rămâi disciplinat și să nu confunzi impulsul pieței cu o direcție sigură. Lista este un punct de pornire util pentru documentare, nu un substitut pentru analiza proprie”, declară Irina Cristescu.

Raportul include zece nume care, potrivit analizei, ar putea atrage atenția investitorilor în 2026:

Google, susținut de schimbarea percepției privind poziționarea sa în revoluția AI și de lansarea modelului Gemini 3;

Chevron, care ar putea beneficia de evoluțiile din Venezuela și de eventuale episoade de apreciere a petrolului;

Halliburton, companie de servicii petroliere cu potențial de creștere în contextul investițiilor necesare în infrastructura energetică;

Cameco, unul dintre cei mai mari producători de uraniu, expus revenirii interesului pentru energia nucleară;

Perpetua Resources, cu un proiect strategic de antimoniu și aur în SUA;

Trilogy Metals, activă în proiecte polimetalice, inclusiv metale asociate industriei semiconductorilor;

Micron, producător de cipuri de memorie, cu expunere directă la cererea generată de centrele de date și AI;

Siemens Energy, beneficiară a cererii ridicate pentru soluții de generare a energiei;

Banco Santander, bancă internațională cu prezență puternică în America de Sud, posibil avantajată de acordul UE–Mercosur;

BASF, gigant chimic cu expunere la agricultură și industrie, într-un context de potențială relansare a cererii.

Perspectivele privind aceste domenii și companii au fost prezentate de Claudiu Cazacu și în cadrul webinarului educațional „Perspective bursiere 2026 – Cine câștigă, cine pierde?”, disponibil în aplicația XTB.

„Tema AI rămâne relevantă, dar nu înseamnă că toate companiile vor evolua în aceeași manieră. În perioadele de rotație, capitalul nu părăsește neapărat sectorul, ci se repoziționează între nume, în funcție de percepție, evaluare și capacitatea de execuție. Materiile prime și metalele strategice revin în discuție atunci când geopolitica și lanțurile de aprovizionare se tensionează. Nu vorbim despre certitudini, ci despre scenarii care pot influența interesul investitorilor”, a explicat Claudiu Cazacu.

XTB precizează că raportul are un scop informativ și educațional și nu reprezintă o recomandare de investiții, subliniind importanța analizei proprii și a gestionării riscurilor într-un mediu de piață volatil.