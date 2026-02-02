Potrivit companiei, colaborarea este formalizată printr-un memorandum de înțelegere care stabilește cadrul general al parteneriatului.

„Grupul MOL a încheiat un nou parteneriat strategic cu Compania Naţională de Petrol din Libia (NOC). Memorandumul de înţelegere creează cadrul pentru cooperare în domeniul explorării hidrocarburilor, al inovaţiei tehnologice şi al activităţilor de tranzacţionare a ţiţeiului”, anunță MOL.

Documentul a fost semnat la Budapesta de Zsolt Hernádi, președinte și CEO al Grupului MOL, și de Masoud Suleman, președintele NOC. Acordul stabilește mecanismele prin care cele două companii vor face schimb de informații și vor evalua împreună potențiale direcții de colaborare.

Ariile vizate includ explorarea și producția de hidrocarburi, dezvoltarea și aplicarea de tehnologii inovatoare pentru zăcăminte, servicii petroliere dedicate operării și dezvoltării câmpurilor din Libia, precum și activități de aprovizionare și tranzacționare a țițeiului.

În contextul semnării acordului, Zsolt Hernádi a subliniat importanța strategică a industriei de petrol și gaze din Libia și rolul parteneriatului în extinderea portofoliului internațional al MOL.

„Recunoaştem industria de petrol şi gaze a Libiei ca fiind un pilon de putere şi expertiză. Sunt convins că acest nou acord va acţiona drept un catalizator pentru continuarea extinderii portofoliului nostru internaţional, generând valoare concretă pentru ambele companii şi contribuind la consolidarea rezilienţei regiunii noastre. Din perspectiva securităţii aprovizionării şi a suveranităţii energetice, în special pentru ţările fără acces direct la mare, diversificarea surselor este de o importanţă crucială. Cooperarea noastră depăşeşte însă sfera de business, întrucât am convenit să reconstruim legăturile în domeniul educaţiei, al cercetării ştiinţifice şi al mediului universitar, pentru a învăţa cât mai mult unii de la alţii. Astfel de parteneriate pot sprijini de asemenea Europa în conturarea unui parcurs propriu către competitivitate, dincolo de alternarea între diferite forme de dependenţă energetică”, a declarat Hernádi.

Grupul MOL deține, în prezent, active de explorare și producție de petrol și gaze în nouă țări, cu producție activă în opt dintre acestea: Croația, Azerbaidjan, Irak, Kazahstan, Rusia, Pakistan, Egipt și Ungaria. Compania își propune să își consolideze în continuare prezența internațională pentru a atinge obiectivul strategic asumat.

Conform strategiei SHAPE TOMORROW, MOL vizează menținerea unui nivel de producție de cel puțin 90.000 de barili echivalent petrol pe zi în următorii cinci ani. În acest scop, grupul a semnat recent acorduri de cooperare cu alte companii naționale de petrol, inclusiv KazMunayGas (Kazahstan), SOCAR (Azerbaidjan) și Turkish Petroleum (Turcia).

Ca rezultat al acestor parteneriate, MOL a demarat, în calitate de operator, activități de explorare onshore în regiunea Samakhi-Gobustan din Azerbaidjan, iar explorarea comună a început deja în Ungaria, în parteneriat cu Turkish Petroleum.

Cu sediul central la Budapesta, Grupul MOL este o companie internațională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie și retail, cu operațiuni în peste 30 de țări și aproximativ 25.000 de angajați la nivel global. Grupul controlează trei rafinării și două unități petrochimice în Ungaria, Slovacia și Croația și operează o rețea de aproape 2.400 de stații de servicii în Europa Centrală și de Sud-Est.

MOL urmărește atingerea neutralității emisiilor nete de carbon până în 2050 și își propune să contribuie la dezvoltarea unei economii circulare cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală și de Est.