Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a transmis luni că România ar trebui să renunțe la schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale și să continue procesul de liberalizare a pieței.

El a subliniat că experiența liberalizării energiei electrice a fost pozitivă, datorită rolului jucat de Hidroelectrica. Compania a crescut competiția între furnizori și a contribuit la scăderea tarifelor pentru consumatori.

„Avem Hidroelectrica care, până acum, cred că a avut un rol pozitiv. A pus presiune pe alți furnizori și prețurile au scăzut. S-a creat concurență”, a spus Chirițoiu. „O să avem o liberalizare la gaze, asta e recomandarea noastră: să nu mai prelungească măsura Guvernul”, a declarat el.

În privința gazelor, Chirițoiu a menționat că intrarea Romgaz ca furnizor activ va pune presiune asupra concurenților, ceea ce ar putea determina o reducere a prețurilor. Totodată, el a apreciat că nivelul actual al tarifelor este apropiat de cel din perioada pre-criză, iar prelungirea plafonului nu mai este necesară.

Oficialul a atras atenția că România este singura țară europeană care mai aplică măsuri de plafonare, iar aceste intervenții administrative au atras o procedură de infringement din partea Comisiei Europene, care în 2024 a cerut eliminarea restricțiilor privind prețurile și exportul de energie.

„Nu mai are sens să prelungim”a conchis șeful Consiliului Concurenței.

Până la sfârșitul lunii martie, facturile rămân încă plafonate, dar estimările pentru ianuarie indică creșteri de până la 30% comparativ cu anul trecut. Aceasta se datorează atât consumului mai ridicat, cât și costurilor mai mari ale importurilor de gaze.

Odată cu expirarea schemei de plafonare, furnizorii au început să afișeze oferte pentru piața liberă, cuprinse între 0,30 și 0,42 lei/kWh. În același timp, prețul de referință de pe Bursa Română de Mărfuri, doar pentru gaz, este estimat la 0,16 lei/kWh, semnalând că anumite oferte includ marje considerabile.

Se estimează creșteri de cel puțin 5% față de tarifele plafonate, însă asociațiile de profil atrag atenția că fără o alegere atentă a furnizorului costurile ar putea fi mai mari. Selectarea unei oferte potrivite devine extrem de importantă pentru a evita facturi neașteptat de mari.