Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat că temperatura exterioară sub media perioadei și numărul mare de zile reci au pus o presiune semnificativă asupra sistemului energetic.

Consumul de gaze în ianuarie 2026 a fost cu aproximativ 20% mai mare decât în ianuarie 2025, iar această cerere suplimentară a fost acoperită în principal prin importuri de gaze la prețuri ridicate și foarte ridicate. Prețurile pentru ziua următoare la gaze naturale au crescut cu până la 83% față de perioada anterioară valului de ger.

„Diferența de temperatură a fost una semnificativă în luna ianuarie 2025. A fost o lună cu temperaturi exterioare peste media din această perioadă. Luna ianuarie 2026 a venit cu temperaturi sub media de pe această perioadă. De asemenea, am avut un număr lung de zile reci și foarte reci în România. Toate acestea au pus o presiune importantă pe sistemul energetic fie că vorbim de gaze, fie că vorbim de energie electrică. (..) Această situație, în momentul de față, trebuie decontată și, din păcate, ea va fi decontată de către consumatorii finali, consumatorii casnici în mare parte. Din estimările noastre, consumul de gaze a fost undeva cu 20% mai mult, în medie, în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025. Această situație a fost acoperită în special prin gaze importate, gaze importate la prețuri ridicate și foarte ridicate”, a explicat Dumitru Chisăliță.

În funcție de gradul de izolare al locuinței, suprafața apartamentului și regimul termic interior și exterior, majorarea facturilor va fi resimțită diferit, însă, în medie, românii vor plăti până la 30% mai mult în ianuarie 2026 comparativ cu anul precedent.

„Dacă urmărim prețuri pentru ziua următoare la gaze naturale, vedem că prețurile în ianuarie au fost cu până la 83% mai mari decât prețurile înaintea valului de ger. Toate acestea, practic, în momentul de față, vor determina în calculele noastre faptul cu până la 30% mai mari, bineînțeles, în funcție de gradul de izolare, în funcție de suprafața respectivului apartament, în funcție de regimul termic din interiorul apartamentului, în funcție de regimul termic exterior al apartamentului. Am avut diverse situații în diverse părți ale României cu temperaturi exterioare foarte, foarte scăzute sau doar scăzute. Toate acestea, în analizele noastre, arată că românii vor plăti pentru ianuarie 2026 undeva până în 30% mai mult decât pentru ianuarie 2025”, a mai spus președintele Asociației Energia Inteligentă.

Oamenii afectați de problemele în alimentarea cu energie termică au ajuns să plătească aproape dublu față de facturile normale, împărțind costurile între Termoenergetica și furnizorii de energie electrică pentru suplimentul folosit la încălzire.

„O analiză pe care am făcut-o într-adevăr în urmă cu o săptămână arată că cei care au avut probleme în alimentarea cu energie termică și au folosit în mod curent și normal să-și asigure temperatură normală în interiorul apartamentelor au ajuns să plătească o valoare de dublu față de ce însemna energia termică pe care o plăteau în mod normal în cursul lunii ianuarie. Jumătate pe energie termică la Termoenergetica, jumătate la furnizorul de energie electrică pentru suplimentul de energie electrică folosit pentru încălzire”, a mai spus expertul în energie.

Analiza Asociației Energia Inteligentă arată că sute de mii de persoane cu venituri lunare de până în 2.000 de lei au fost nevoite să achite facturi între 300 și, în situații extreme, chiar 600–700 de lei. Aceasta poate însemna ca ponderea facturii să depășească o treime sau chiar 40% din venitul lunar. Ca urmare, mulți români se văd nevoiți să reducă drastic consumul de căldură, afectând confortul copiilor sau al persoanelor în vârstă.

„Dacă ne uităm în mod concret la faptul că avem un numeric foarte mare, discutăm de sute de mii de oameni care au venituri lunare care sunt până în 2.000 lei și factura poate să ajungă undeva între 300 lei și, în situații extreme, poate să sară chiar de 600, 700 lei, vedem că practic ajung în situația în care ponderea facturii să depășească o treime, să ajungă până chiar la 35 sau chiar 40%. În situația asta, foarte mulți dintre ei, din păcate, recurg la diverse activități care nu sunt normale. Nu este absolut normal să ții un copil cu mâinile reci să-și facă temele, să ții o bătrână, o bătrânică în plapume pentru a-și duce mai departe zilele sau a desfășura până la urmă orice altceva în lipsa unor temperaturi normale de confort”, a subliniat Dumitru Chisăliță.

Pe lângă efectele financiare, Asociația subliniază că majoritatea blocurilor din România sunt vechi și nu respectă standardele europene de eficiență energetică. Spre deosebire de alte țări, unde oamenii luptă pentru eficiență și protecția mediului, românii se confruntă cu problema de a menține o temperatură confortabilă de 21°C și de a-și gestiona banii pentru a acoperi facturile la gaze și electricitate.