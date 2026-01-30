Hidroelectrica nu a operat nicio modificare a prețului energiei active, singura componentă asupra căreia furnizorul are control direct. Creșterile sau scăderile observate în facturile din ianuarie apar ca urmare a noilor tarife de transport și distribuție, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026 și anunțate încă din cursul anului trecut.

Aceste tarife sunt stabilite de stat, prin Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), și se aplică tuturor furnizorilor de energie electrică. Prin urmare, modificările nu îi afectează doar pe clienții Hidroelectrica, ci apar în toate facturile de energie emise începând cu luna ianuarie.

Tarifele de rețea includ costurile de transport și distribuție și reprezintă peste un sfert din valoarea totală a unei facturi de electricitate. Acestea se adaugă prețului energiei active, alături de alte costuri reglementate, precum accizele, contribuția pentru cogenerare sau mecanismul Cfd, certificatele verzi și TVA-ul de 21%.

În România există opt zone de distribuție, fiecare cu propriile tarife. Consumatorii din Banat, Dobrogea și Muntenia Sud se află în aria Rețele Electrice România, cei din Oltenia sunt deserviți de Distribuție Energie Oltenia, în timp ce Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud sunt în zona Distribuție Energie Electrică România. Regiunea Moldova este acoperită de Delgaz Grid.

Tariful de transport, practicat de Transelectrica, este unic la nivel național și se aplică tuturor consumatorilor.

De la 1 ianuarie 2026, tarifele de distribuție au fost ajustate diferit, în funcție de regiune. Rețele Electrice România a înregistrat o creștere de 7,91%, Distribuție Energie Electrică România una minoră, de 1,25%, iar Delgaz Grid cea mai mare majorare, de 9,81%. Singura zonă cu scădere este Oltenia, unde tarifele Distribuție Energie Oltenia s-au redus cu 8,32%.

Potrivit ANRE, majorările au fost determinate, printre altele, de includerea în costurile recunoscute a așa-numitei „taxe pe construcții speciale”, cunoscută drept „taxa de stâlp”, introdusă de Guvern din aprilie. Diferențele reflectă și starea tehnică a rețelelor, pierderile de energie și necesarul de investiții.

În practică, impactul asupra facturii finale este relativ redus. În zona Rețele Electrice, inclusiv București, prețul final crește cu aproximativ 3 bani/kWh, în timp ce în zona Delgaz Grid majorarea depășește ușor 4 bani/kWh. Pentru clienții DEER, creșterea este sub 1 ban/kWh, iar în Oltenia se înregistrează chiar o scădere de aproximativ 3 bani/kWh.

Astfel, diferențele observate în facturile din ianuarie nu indică o scumpire a energiei vândute de Hidroelectrica, ci reflectă ajustări reglementate ale tarifelor de rețea, aplicabile la nivel național.