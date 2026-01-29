Magistrații Curții de Apel București au respins acțiunea ca neîntemeiată, admițând totodată excepția lipsei calității procesuale pasive a președintelui ANRE. Instanța a stabilit că acțiunea formulată împotriva acestuia a fost introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. În același timp, judecătorii au respins excepțiile lipsei de interes și ale inadmisibilității, apreciind că acestea sunt neîntemeiate. Soluția a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Decizia Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel București – Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate. Respinge acţiunea, ca neîntemeiată”, este soluţia pe scurt a judecătorilor, potrivit portalului instanţelor de judecată.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București la data de 8 ianuarie și a avut ca obiect suspendarea punerii în executare a unor acte administrative aprobate la sfârșitul anului trecut, care vizau reorganizarea ANRE și reducerea cheltuielilor în cadrul instituției. Acțiunea a fost formulată de peste o sută de reclamanți, angajați ai ANRE, și a fost îndreptată atât împotriva autorității, cât și împotriva președintelui acesteia. Conform datelor oficiale, actele administrative contestate au fost ordinele și deciziile numerotate 84 din 17 decembrie 2025, 511 din 22 decembrie 2025, 6 din 19 decembrie 2025 și 7 din 19 decembrie 2025.

Un demers similar a fost inițiat și de peste 150 de salariați ai Autorității de Supraveghere Financiară, care contestă o hotărâre prin care sunt reduse salariile angajaților. Acest dosar a fost înregistrat la Curtea de Apel București în data de 13 ianuarie și are termen de judecată stabilit pentru 3 februarie 2026.

În contrast cu soluția pronunțată în cazul ANRE, la finalul anului trecut Curtea de Apel București a admis cererea formulată de peste 330 de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, care au contestat concedierile și reducerile de venituri prevăzute în măsurile de reorganizare incluse în Legea 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Instanța a dispus suspendarea executării actelor administrative contestate, blocând aplicarea măsurilor de reorganizare, în condițiile în care decizia, deși nu este definitivă, este executorie.

„Admite cererea de suspendare acte administrative formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâta ANCOM. Dispune suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de preşedintele ANCOM: decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM, prevăzute în organigrama de la 01.01.2025; decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării masurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025; decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026”, se arăta în soluţia pe scurt a instanţei, pronunţată în 30 decembrie 2025.

Prin hotărârea pronunțată la 30 decembrie 2025, Curtea de Apel București a suspendat deciziile emise de președintele ANCOM privind identificarea compartimentelor și funcțiilor din cadrul instituției, stabilirea procedurii de selecție a personalului în vederea încetării raporturilor de muncă și aprobarea reorganizării, a noii organigrame și a statului de funcții aplicabile de la 1 ianuarie 2026. De asemenea, instanța a dispus suspendarea întregii proceduri de reorganizare, a termenelor de preaviz și a deciziilor individuale de concediere ce urmau să fie emise. Decizia este executorie de drept și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

În dosarul ANCOM, angajații sunt reprezentați de Casa de avocatură Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR.