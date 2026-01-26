Radu Miruță a explicat că autoritățile caută soluții interne pentru a menține personalul cu experiență în activitate, fără a impune măsuri forțate.

„Evident că suntem preocupați nu forțând, ci să aranjăm piesele în interiorul acestor ministere, astfel încât cei care decid să nu se pensioneze să fie stimulați pentru a face asta. Nu cu forța, ci doar dacă ei consideră”, a declarat ministrul, luni, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, din aproximativ 3.700 de angajați ai Ministerului Apărării Naționale care îndeplineau condițiile de pensionare, aproximativ trei sferturi au ales să își continue activitatea.

Ministrul Apărării a respins categoric ideea unor reduceri de venituri în contextul actual de securitate regională.

„Într-o țară care are un război la graniță este contraintuitiv să tai pensie, să tai salarii la zona militară sau, mă rog, la zona Ministerului Afacerilor Interne”, a spus Miruță, adăugând:

„Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă, nici a modifica criteriile după care astăzi se iese la pensie în ceea ce privește calculul pensiei”.

Radu Miruță a explicat că pensionările masive ar avea un impact negativ asupra bugetului public, generând cheltuieli duble pentru stat.

„Ministerul Apărării va avea două cheltuieli paralele, una cu pensiile celor care pleacă la pensie, una cu salariile celor care vor lua loc cu celor care pleacă la pensie. Dacă noi vom reuși să-i stimulăm financiar pe oameni să decidă că e mai avantajos să rămână în activitate, asta va salva un culoar dintre cele două”, a afirmat ministrul.

Pe tema pensionărilor s-a pronunțat și secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, care a subliniat importanța păstrării angajaților cu experiență.

„Este o dorință ca cei mai cu multă experiență să rămână în sistem”, a punctat acesta.

Despescu a precizat că la nivelul MAI există un număr semnificativ de angajați eligibili pentru pensionare.

„La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt undeva la aproape 15.000 de colegi, de salariați care îndeplinesc condițiile și după cum ați văzut, inclusiv în spațiul public, se pleacă de la principiul că cei care îndeplinesc astăzi condițiile să nu fie afectați”, a declarat oficialul.

Acesta a adăugat că dialogul cu sindicatele este în desfășurare:

„Suntem în continuu dialog cu reprezentanții organizațiilor sindicale. Am discutat într-o primă ședință cu ei. Cu siguranță în perioada următoare vor mai fi alte discuții”.

Ministrul Apărării Naționale a mai declarat că, în prezent, România nu a primit nicio notificare oficială privind o eventuală suplimentare a trupelor americane dislocate pe teritoriul țării în 2026, inclusiv în ceea ce privește trimiterea unor unități dotate cu tancuri Abrams.

Potrivit lui Miruță, informațiile apărute în spațiul public trebuie interpretate în contextul rotațiilor periodice de trupe din cadrul NATO și al Uniunii Europene.

„Există rotații care se întâmplă cu trupele americane în toate țările membre. Nu am primit o notificare că va exista o rotație de dimensiunea celor din trecut. Din contră, acolo unde există aceste rotații, preocuparea este legată de creșterea nivelului de profesionalizare, de profilul militarilor și de dotarea cu armament”, a explicat ministrul.

Acesta a subliniat că nu este vorba, în acest moment, despre o creștere numerică a efectivelor NATO din România, ci despre o posibilă schimbare calitativă, care ar putea include personal mai bine pregătit și echipamente militare mai avansate.