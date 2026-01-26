Militarii care rămân în activitate după vârsta de pensionare ar putea primi bani în plus
Ministerul Apărării Naționale ia în calcul introducerea unui sistem de stimulare financiară destinat cadrelor militare care aleg să rămână în activitate după atingerea vârstei de pensionare. Inițiativa apare într-un moment în care armata se confruntă cu lipsă de personal și cu presiuni crescute generate de situația de securitate din regiune.
„La Ministerul Apărării, cu un război la graniță, cu un deficit de încadrare pentru ceea ce zona militară a ministerului consideră că este necesar pentru România este imposibil așa ceva. Am fi cumva pe contrasens cu creșterea cheltuielilor de apărare pe care ni le-am propus la nivelul României… Creștem cheltuieile pentru apărare și nu putem crește cheltuielile de apărare tăind din solda sau din veniturile militarilor”, a declarat Radu Miruță.
În spațiul public au apărut recent discuții privind posibile reduceri salariale în sectorul bugetar, însă conducerea MApN exclude aplicarea unor astfel de măsuri în domeniul apărării. Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că strategia de consolidare a capacității militare a României nu poate fi compatibilă cu diminuarea veniturilor celor aflați în serviciu activ.
Trei sferturi dintre militarii care sunt eligibili pentru pensionare și-au continuat activitatea în cadrul Armatei Române
Datele interne ale ministerului arată că o mare parte dintre militarii care ar fi putut ieși la pensie au ales să continue activitatea, chiar și în absența unor beneficii suplimentare. Aproximativ trei sferturi dintre aceștia au rămas în sistem, ceea ce a determinat conducerea instituției să caute soluții pentru a le recompensa decizia.
„A fost o discuție despre o potențială contribuie la acest efort pe care îl face guvernul cu pensionarea militarilor… Să știți că se lucrează la o formă care să vină în sprijinul celor care sunt în situația aceasta. La Ministerul Apărării, 75% din personalul care îndeplinea condițiile de pensionare a ales să nu o facă fără a primi nici un stimul”, a mai spus Miruță.
Valoarea stimulentului va fi stabilită în funcție de buget
Proiectul aflat în lucru prevede acordarea unui supliment financiar, a cărui valoare va fi stabilită în funcție de bugetul disponibil. Oficialii din Apărare analizează posibilitatea redistribuirii fondurilor astfel încât stimulentul să fie susținut din economiile realizate prin amânarea pensionărilor și reducerea nevoii de noi angajări.
„Ce mă preocupă pe mine este să reașez piesele în curtea ministerului astfel încât din bugetul pe care îl avem să le putem da un stimul celor care consideră, de bunăvoie, că este mai avantajos să rămână în activitate”, a mai spus Miruță.
Potrivit explicațiilor oferite de ministru, pensionarea unui militar nu elimină costurile pentru stat, deoarece cheltuielile se transferă de la salarii la pensii. În schimb, menținerea personalului cu experiență în activitate permite utilizarea mai eficientă a resurselor financiare și păstrarea continuității operaționale.
„Ceea ce nu înțeleg unii dintre cei care încearcă să inducă ideea că se fac tăieri la Ministerul Apărării, și mă refer la cei din spațiul politic, este că MApN plătește atât pensiile cât și salariile. Dacă niște oameni se mută la pensie, nu scapi de această cheltuială. Dar dacă niște oameni sunt stimulați să rămână în activitate, înseamnă că ministerul nu va plăti sumele echivalente mutării lor în zona de pensii și nu va plăti suplimentar salariile celor care ar fi angajați înlocuindu-i pe cei care ies la pensie. Iar de aici se va face o economie. Preocuparea mea este ca din această economie să oferim ceva suplimentar astfel încât cei care decid să nu iasă la pensie să fie și mai încrezători să nu facă asta”, a mai spus ministrul.
