Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), susține că la Curtea Constituțională a României (CCR) se încearcă impunerea unui nou mecanism de respingere a obiecțiilor de neconstituționalitate, în contextul legii privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook marți, 30 decembrie, acesta arată că miza reală a conflictului este legată de natura juridică a pensiei și de modul în care CCR gestionează sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit lui Adrian Toni Neacșu, președintele CCR, cu sprijinul majorității judecătorilor, ar fi dorit să respingă sesizarea ÎCCJ nu pe fond, ca neîntemeiată, ci printr-o formulă procedurală, echivalentă cu ignorarea acesteia.

Avocatul explică faptul că, dacă Guvernul ar confirma oficial că aplicarea noii legi duce, în perspectivă, la abrogarea de facto a pensiei de serviciu a magistraților, prin transformarea ei într-o pensie mai dezavantajoasă decât cea bazată exclusiv pe contributivitate, atunci actul normativ nu ar putea trece testul de constituționalitate.

În această situație, consideră fostul membru al CSM, actuala majoritate de cinci judecători care ar susține legea s-ar putea destrăma, rămânând izolată chiar și poziția președintei CCR, Simina Tănăsescu.

Adrian Toni Neacșu mai arată că, în spațiul public, Guvernul și Ilie Bolojan susțin constant că nu elimină pensia de serviciu a magistraților, ci doar o „raționalizează”, tocmai pentru a evita o reacție negativă din partea sutelor de mii de angajați din sectorul public care se bazează pe acest tip de pensie la finalul carierei.

În analiza sa, Neacșu afirmă că blocajul real de la CCR ar proveni din refuzul administrativ al președintelui Curții de a solicita Guvernului datele cerute legal de patru judecători constituționali, număr care ar putea crește la cinci.

El subliniază că nu este vorba despre un studiu de impact în sensul Legii 24/2000, ci despre date contabile necesare pentru a stabili dacă pensia magistraților își păstrează natura de pensie de serviciu.

Adrian Toni Neacșu consideră că judecătorii CCR sunt obligați să verifice, pe baza acestor informații, critica centrală formulată de ÎCCJ, aceea că pensia de serviciu ar fi eliminată de facto.