Modificările fiscale introduse în 2025 privind plata contribuției la sănătate pentru acele pensii care depășesc pragul de 3.000 de lei au generat numeroase reacții în spațiul public. În acest context, avocatul Adrian Cuculis a revenit cu explicații pe pagina sa privind sesizarea depusă la Curtea Constituțională și efectele pe care le poate produce o eventuală admitere a excepției de neconstituționalitate.

Acesta a precizat că numeroși pensionari au înțeles greșit informațiile prezentate anterior și a explicat că efectele unei decizii favorabile a CCR ar viza întreaga categorie de persoane afectate de legea contestată.

„Un val întreg de reacții din partea pensionarilor. Asta pot să spun la video-ul pe care le-am postat ieri. Sute de mii de vizualizări și pur și simplu sute de comentarii din partea celor care cred eu că nu au înțeles în mod complet mesajul meu. Apropo de excepția de neconstituționalitate și sesizarea până la urmă a curții constituționale cu privire la faptul că această modificare de cod fiscal din august de fapt două luni de zile mai devreme când august a intrat în vigoare în 2025 cu privire la plata aceea a CASS-ului la pensiile de peste 3.000 de lei la zona aceea de peste 3.000 de lei și sesizarea aia după cum spuneam a Curții Constituționale are legătură sigur cu toți pensionarii. Adică la modul că dacă ea va fi declarată neconstituțională, cu siguranță toți pensionarii vor avea de beneficiat dintre ei, dacă nu vor mai plăti cei care se încadrează în aceste norme de cod fiscal nu vor mai plăti CASS-ul respectiv", a spus avocatul Adrian Cuculis în postarea sa.

Potrivit acestuia, în cazul unei decizii favorabile la Curtea Constituțională, pensionarii vizați de actualele prevederi fiscale nu ar mai plăti contribuția la sănătate pentru viitor.

Avocatul Adrian Cuculis a atras atenția că efectele unei eventuale decizii a Curții Constituționale trebuie separate de problema restituirii sumelor deja reținute din pensii. Acesta a explicat că simpla admitere a excepției de neconstituționalitate nu garantează automat returnarea banilor pentru toate persoanele afectate.

Potrivit explicațiilor oferite de avocat, pensionarii care nu au inițiat procese sau nu au formulat solicitări în instanță privind recuperarea sumelor reținute riscă să nu beneficieze de plata retroactivă.

„În schimb la ceea ce m-am referit și reiterez (…) nu vor primi plata retroactivă cei care nu sunt angrenați în litigii, cei care nu au invocat excepția și bineînțeles cei care nu au făcut niciun fel de demers în fața instanțelor de judecată cu privire la solicitarea de restituire a sumelor de bani ce derivau din CASS plătibil la pensiile de peste 3.000 de lei începând cu august 2025 și până la momentul la care se va pronunța Curtea Constituțională, sperăm noi în mod pozitiv, pentru pensionari”, a spus Avocatul Adrian Cuculis.

Acesta a subliniat că o eventuală decizie favorabilă a CCR ar produce efecte generale asupra legii, însă restituirea sumelor deja achitate ar putea depinde de existența unor acțiuni individuale în instanță.

În mesajul transmis pensionarilor, avocatul a insistat asupra faptului că excepția de neconstituționalitate privește legea în ansamblu și produce efecte pentru întreaga categorie de persoane care se încadrează în prevederile contestate.

Acesta a explicat că efectele unei eventuale admiteri la Curtea Constituțională se vor aplica pentru viitor, în ceea ce privește plata contribuției la sănătate pentru pensii.

„Deci, atenție, pensionari, la modul general, cei care vă încadrați în chestiunea asta. N-ai legătură că excepția de neconstituționalitate nu-i va viza pe toți pensionarii, pentru că este depusă, bineînțeles, pentru o lege, iar legea este erga omnes pentru categoria aceasta de pensionari. În schimb, dacă ea va trece, respectiv va fi admisă de către Curtea Constituțională asta nu înseamnă că retroactiv veți primi banii înapoi. Nu veți mai plăti pentru viitor CASS. Sper că am fost clar acum”, a spus Avocatul Adrian Cuculis în postarea sa.

Tabel. Ce trebuie să știe pensionarii despre plata CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: