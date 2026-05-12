Guvernul a respins acuzațiile Avocatului Poporului cum că Ordonanța de Urgență nr. 38/2026 ar fi neconstituțională. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a spus la TV că OUG a fost adoptată legal și conform Constituției în ședința de guvern din 4 mai, înainte ca Executivul să fie demis prin moțiune de cenzură.

Declarațiile sale au venit după ce Renate Weber a anunțat că Avocatul Poporului va sesiza Curtea Constituțională a României (CCR). Ea a spus că există mai multe probleme de constituționalitate, atât legate de conținutul ordonanței, cât și de modul în care a fost adoptată. Weber a afirmat că ar fi pentru prima dată după 1991 când o ordonanță a fost emisă de un guvern care nu mai avea dreptul să adopte astfel de acte.

Întrebată la „România TV” despre aceste acuzații, Ioana Ene Dogioiu a explicat că, în opinia Guvernului, o OUG este considerată adoptată în momentul în care premierul spune „aprobat” în ședința de guvern. Ea a spus că acest lucru s-a întâmplat pe 4 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan avea încă toate atribuțiile. Dogioiu a precizat că nu a existat o altă aprobare a ordonanței după 4 mai. Ea a explicat că pe 8 mai Guvernul doar a luat act de un aviz al Consiliului Legislativ pentru o completare introdusă în timpul ședinței din 4 mai.

Purtătoarea de cuvânt a mai spus că forma publicată în Monitorul Oficial este exact aceeași care a fost aprobată în ședința de guvern din 4 mai. Întrebată dacă toate cele aproximativ 12 acte normative modificate prin ordonanță au fost discutate atunci, ea a răspuns că da. Dogioiu a explicat și procedura: dacă în timpul unei ședințe de Guvern sunt adăugate noi prevederi într-o ordonanță, Executivul trebuie să ceară din nou punctul de vedere al Consiliului Legislativ. Ea a spus că ordonanța a fost trimisă la Monitorul Oficial după primirea acestui aviz și fără alte modificări față de forma aprobată pe 4 mai.

Referitor la decizia Comisiei pentru constituționalitate din Senat de a cere sesizarea organelor de anchetă pentru posibile infracțiuni de fals și uz de fals, Dogioiu a spus că situația este „absurdă”. Ea a afirmat că nu a existat niciun fals și că totul reprezintă un demers politic fără bază juridică solidă. Totuși, reprezentanta Executivului a declarat că Ilie Bolojan va respecta orice procedură legală sau eventuale solicitări din partea justiției.

Întrebată de ce într-o ordonanță legată de programul SAFE pentru înarmarea României apare și modificarea Codului Fiscal privind legislația viei și vinului, Dogioiu a explicat că Guvernul a ales să includă mai multe acte normative în aceeași ordonanță deoarece exista riscul ca, după căderea Guvernului, acestea să nu mai poată fi adoptate de un executiv interimar. Ea a mai spus că mai mulți miniștri, inclusiv ministrul Justiției, își dăduseră demisia, iar documentele trebuiau aprobate din nou de miniștrii interimari. Din acest motiv, procedurile s-ar fi prelungit, iar Guvernul a ales această variantă pentru a evita întârzierile.

„Din punctul de vedere al Guvernului, pe baza unei analize riguroase de constituționalitate, care însoțește orice acțiune a Guvernului, tot ceea ce s-a întâmplat a fost în deplină legalitate și constituționalitate, în sensul în care o ordonanță de urgență este adoptată în momentul în care premierul rostește, în ședința de guvern, cuvântul «aprobat». Aceste cuvinte, în raport cu această ordonanță, au fost rostite de premierul Ilie Bolojan în ședința de guvern din 4 mai (…). Nu a existat un alt moment în care premierul să rostească cuvântul «aprobat» în raport cu această ordonanță, în afară de ședința de guvern din 4 mai, când Guvernul avea puteri depline. Ceea ce s-a întâmplat în 8 mai a fost o luare de act în privința unui aviz emis de Consiliul Legislativ pentru o completare a acelei ordonanțe, introdusă în corpul ordonanței în timpul ședinței din 4 mai și aprobată, desigur, împreună cu tot restul ordonanței. Ordonanța se adoptă, însă Guvernul trebuie să ceară din nou o părere a Consiliului Legislativ (…) Ordonanța a plecat la Monitorul Oficial după ce s-a luat act de avizul Consiliului Legislativ, în exact forma în care a fost adoptată pe 4 mai. Suntem într-o situație cu totul ipotetică și, din punctul meu de vedere, absurdă, pentru că nu a existat niciun fals și niciun uz de fals în nimic din ceea ce v-am spus eu mai devreme. Sigur, a fost vorba de un demers politic în comisia parlamentară (…) este o acțiune politică, are în același timp un fundament juridic irealizabil din punctul meu de vedere juridic. Premierul Ilie Bolojan respectă legea, inclusiv în privința citațiilor sau altor acțiuni ale justiției. În momentul în care exista această perspectivă a moțiunii de cenzură, cu o probabilitate destul de mare ca ea să treacă (…) actele normative care erau deja în circuitul de avizare și despre care exista o probabilitate ca, dacă moțiunea trece, să nu mai poată fi adoptate prin ordonanță de urgență de un guvern interimar (…) atunci s-a preferat această variantă. Ele au fost cumva întoarse, întârziate și procedura lor de reavizare a trebuit preluată (…) Așa că s-a optat pentru această variantă”, a declarat Dogioiu.

Avocatul Poporului a sesizat astăzi, 12 mai 2026, CCR în legătură cu Ordonanța de Urgență adoptată de Guvernul Bolojan după căderea sa prin moțiune de cenzură. Instituția susține că ordonanța ridică probleme serioase de constituționalitate și afirmă că este pentru prima dată de la adoptarea Constituției când un guvern demis emite o ordonanță de urgență.

Renate Weber a declarat că sunt analizate atât probleme legate de conținutul ordonanței, cât și aspecte de procedură. Ea a precizat că instituția verifică inclusiv traseul legislativ al documentului și faptul că ordonanța ar fi fost modificată după momentul în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. CCR urmează să stabilească dacă OUG nr. 38/2026 a fost adoptată legal sau dacă Executivul și-a depășit atribuțiile după căderea Guvernului Bolojan.