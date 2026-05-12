Preluarea interimatului la Ministerul Energiei a fost însoțită de o evaluare a proiectelor de investiții, potrivit declarațiilor făcute de Ilie Bolojan, care a transmis că a solicitat o situație detaliată privind stadiul plăților, cererile aflate în analiză și dosarele blocate, pentru a identifica rapid măsuri de accelerare a lucrărilor.

Acesta a precizat, pe Facebook, că obiectivul principal este finalizarea investițiilor până în luna august și evitarea pierderii fondurilor europene, subliniind că, deși există finanțare și proiecte, întârzierile administrative și blocajele procedurale încetinesc semnificativ implementarea.

În ceea ce privește fondurile europene din PNRR, Bolojan a arătat că în primele patru luni ale anului au fost efectuate plăți de aproximativ 60 de milioane de euro, în timp ce alte 135 de milioane de euro se află încă în cereri neprocesate, unele depuse chiar din 2024. Oficialul român a atras atenția că, în lipsa accelerării proceselor, peste 400 de milioane de euro ar putea rămâne neplătiți în perioada rămasă până la termenul limită.

El a subliniat că problema nu ține de lipsa finanțării, ci de organizare, capacitate administrativă și ritmul de procesare a plăților, avertizând că întârzierile pot conduce la riscul pierderii fondurilor europene.

Pentru deblocarea situației, au fost anunțate mai multe măsuri, inclusiv suplimentarea personalului implicat în verificarea și efectuarea plăților în cadrul Ministerul Energiei, creșterea normelor de avizare pentru personalul de verificare, modificarea modului de lucru cu experții Băncii Europene de Investiții, precum și sprijin instituțional din partea Ministerului Justiției și a Ministerului Proiectelor Europene.

Totodată, a fost anunțată modificarea sistemului de acordare a sporurilor pentru angajații implicați în gestionarea fondurilor europene. Potrivit acestuia, stimulentele financiare nu vor mai fi acordate automat pe baza evaluărilor anuale, ci vor fi corelate lunar cu performanța efectivă, respectiv cu numărul de dosare soluționate, plăți deblocate și respectarea termenelor.

Bolojan a menționat că în următoarele două săptămâni vor fi efectuate plăți de peste 60 de milioane de euro, urmând ca situația plăților să fie publicată săptămânal, în contextul unui efort de transparentizare și accelerare a procesului de decontare.