Ilie Bolojan accelerează plățile PNRR pentru a evita pierderea fondurilor europene
Preluarea interimatului la Ministerul Energiei a fost însoțită de o evaluare a proiectelor de investiții, potrivit declarațiilor făcute de Ilie Bolojan, care a transmis că a solicitat o situație detaliată privind stadiul plăților, cererile aflate în analiză și dosarele blocate, pentru a identifica rapid măsuri de accelerare a lucrărilor.
Acesta a precizat, pe Facebook, că obiectivul principal este finalizarea investițiilor până în luna august și evitarea pierderii fondurilor europene, subliniind că, deși există finanțare și proiecte, întârzierile administrative și blocajele procedurale încetinesc semnificativ implementarea.
În ceea ce privește fondurile europene din PNRR, Bolojan a arătat că în primele patru luni ale anului au fost efectuate plăți de aproximativ 60 de milioane de euro, în timp ce alte 135 de milioane de euro se află încă în cereri neprocesate, unele depuse chiar din 2024. Oficialul român a atras atenția că, în lipsa accelerării proceselor, peste 400 de milioane de euro ar putea rămâne neplătiți în perioada rămasă până la termenul limită.
El a subliniat că problema nu ține de lipsa finanțării, ci de organizare, capacitate administrativă și ritmul de procesare a plăților, avertizând că întârzierile pot conduce la riscul pierderii fondurilor europene.
Pentru deblocarea situației, au fost anunțate mai multe măsuri, inclusiv suplimentarea personalului implicat în verificarea și efectuarea plăților în cadrul Ministerul Energiei, creșterea normelor de avizare pentru personalul de verificare, modificarea modului de lucru cu experții Băncii Europene de Investiții, precum și sprijin instituțional din partea Ministerului Justiției și a Ministerului Proiectelor Europene.
Ministerul Energiei anunță plăți de peste 60 de milioane de euro în următoarele două săptămâni
Totodată, a fost anunțată modificarea sistemului de acordare a sporurilor pentru angajații implicați în gestionarea fondurilor europene. Potrivit acestuia, stimulentele financiare nu vor mai fi acordate automat pe baza evaluărilor anuale, ci vor fi corelate lunar cu performanța efectivă, respectiv cu numărul de dosare soluționate, plăți deblocate și respectarea termenelor.
Bolojan a menționat că în următoarele două săptămâni vor fi efectuate plăți de peste 60 de milioane de euro, urmând ca situația plăților să fie publicată săptămânal, în contextul unui efort de transparentizare și accelerare a procesului de decontare.
„Priorități la Energie. Plata lucrărilor de investiții și accesarea fondurilor europene.
Când am preluat interimatul la Ministerul Energiei, am cerut o situație a proiectelor de investiții, să văd câți bani s-au plătit, câte cereri de plată sunt în analiză și unde stau dosarele.
Să putem lua măsuri pentru a termina investițiile până în august și să nu pierdem banii europeni. Am văzut că avem bani, avem proiecte, dar avem blocaje și probleme care întârzie lucrările.
Pe fondurile europene din PNRR, anul acesta, în primele 4 luni, s-au făcut plăți de 60 milioane euro (graficul situație plăți).
Există încă 135 milioane euro solicitați la plată, în 82 de cereri neprocesate, multe depuse de luni de zile. De anul trecut, cea mai mare parte, câteva și din 2024 (graficul alăturat, pe trimestre).
Mai avem 4 luni pentru a putea termina lucrările și a face plăți. Am mai avea de achitat peste 400 milioane euro, fără cererile depuse și nerezolvate.
Întârzierile sunt mari, iar concluzia este simplă: nu este suficient să avem finanțare. Trebuie să avem organizare, procesare rapidă și plăți făcute la timp. Altfel, lucrările nu se vor termina și putem pierde fondurile europene.
Măsuri dispuse:
🔹 mai mulți oameni la verificare și plăți, din minister;
🔹 norma de avizare crescută pentru cei implicați în procesul de verificare;
🔹 schimbarea modului de lucru cu experții Băncii Europene (BEI), pentru reducerea timpului de verificare a plăților;
🔹 sprijin (cu personal) din partea Ministerului Justiției și a Ministerului Proiectelor Europene, pentru a debloca avizarea juridică și verificarea cererilor.
Săptămâna aceasta, vom modifica și modul de acordare al sporurilor pentru cei care lucrează pe fonduri europene (până la 40% din salariu).
Până acum, aceste sporuri nu se acordau după realizări, ci în funcție de calificativul anual obținut pentru anul trecut. Sporul se acorda la maximum, pentru că aproape toți au calificativul „foarte bine”.
Vom introduce evaluări lunare, iar sporul va fi legat de livrabile: dosare soluționate, plăți deblocate, termene respectate.
Nu eliminăm stimulentele pentru colegii care muncesc. Eliminăm plata lor din oficiu. Cine livrează trebuie recompensat. Cine nu livrează nu poate primi aceleași beneficii doar pentru că, pe hârtie, totul arată „foarte bine”.
Până la sfârșitul lunii august, pentru a recupera întârzierile și a nu pierde fondurile europene, este nevoie de efort și de o bună organizare.
În următoarele două săptămâni vom face plăți de peste 60 de milioane de euro. Săptămânal se va face publică suma achitată.
Mulțumesc anticipat tuturor pentru efort!”, este mesajul lui Bolojan.
