De la noi autostrăzi care traversează Munții Carpați și linii feroviare modernizate până la obligațiuni verzi care finanțează energia curată, Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) a jucat un rol esențial în susținerea transformării economice a României în 2025.

Cu 1,6 miliarde de euro în finanțări noi în România anul trecut, Grupul BEI a contribuit la mobilizarea unor investiții totale de 5 miliarde de euro, echivalentul a 1,3% din produsul intern brut (PIB) al țării, consolidând creșterea verde, conectivitatea mai puternică și competitivitatea pe termen lung.

Aproape 90% din finanțări au vizat obiective de coeziune, iar mai mult de jumătate din toate operațiunile au contribuit direct la acțiuni climatice și durabilitate de mediu.

Investițiile s-au concentrat pe domeniile cu cel mai mare impact. Peste 1,17 miliarde de euro au susținut orașe și regiuni durabile prin îmbunătățirea legăturilor de transport și a infrastructurii urbane.

Aproximativ 185 de milioane de euro au fost investiți în proiecte energetice, accelerând tranziția către energie mai curată. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) au primit peste 170 de milioane de euro, în timp ce peste 150 de milioane de euro au sprijinit inovația, digitalizarea și dezvoltarea capitalului uman.

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, a declarat că România avansează către o economie mai verde, mai conectată și mai competitivă și că Grupul BEI este mândru să sprijine aceste investiții.

„România avansează către o economie mai ecologică, mai conectată și mai competitivă. Grupul BEI este mândru să sprijine investiții care consolidează infrastructura de transport și urbană, stimulează tranziția către energia curată și favorizează creșterea pe termen lung pentru comunitățile din întreaga țară. Aceste proiecte pun bazele unui viitor durabil și rezilient în cadrul UE”, a declarat Ioannis Tsakiris.

Rezultatele anuale recente aduc finanțările Grupului BEI în România, în ultimii cinci ani, la peste 10,1 miliarde de euro, subliniind angajamentul continuu al Grupului față de țară.

Unul dintre cele mai emblematice proiecte ale anului a fost sprijinul BEI pentru autostrada A1, o legătură vitală de transport prin Carpați. Un împrumut inițial de 500 de milioane de euro de la BEI contribuie la cofinanțarea unui tronson de 122 km între Pitești și Sibiu, parte a Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T).

La finalizare, autostrada va îmbunătăți siguranța rutieră, va reduce timpii de călătorie și va consolida legăturile economice între București, vestul României și Uniunea Europeană. Costul total al proiectului este estimat la 5,5 miliarde de euro, iar BEI intenționează să furnizeze până la 1 miliard de euro, alături de fonduri europene și naționale, beneficiind și de sprijin consultativ BEI.

Tranziția energetică curată a României a câștigat, de asemenea, avânt în 2025, prin implicarea BEI ca investitor principal în prima obligațiune verde corporativă a Electrica, de 500 de milioane de euro, listată la Luxemburg și București.

Pe lângă finanțare, Grupul BEI și-a extins angajamentele consultative. Prin JASPERS, BEI a început o colaborare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru pregătirea investițiilor integrate în mobilitatea urbană din Valea Jiului, cu investiții planificate de aproximativ 30 de milioane de euro.

Sprijinul consultativ a continuat și pentru modernizarea pe termen lung a rețelei de metrou din București, incluzând studii de fezabilitate, aspecte contractuale și strategia de eficiență energetică la nivelul întregii rețele.

Fondul European de Investiții (FEI) a completat aceste eforturi, mobilizând 346 de milioane de euro în garanții și instrumente de capital pentru inovație și finanțarea IMM-urilor.

România a aderat, de asemenea, la Facilitarea Garanțiilor pentru Exporturi către Ucraina, gestionată de FEI, prin care Exim Banca Românească a primit o garanție de 43,75 milioane de euro pentru susținerea fluxurilor comerciale între UE, România și Ucraina.

Cu baza de capital consolidată și un plafon anual majorat de până la 100 de miliarde de euro, Grupul BEI este bine poziționat să răspundă apelului UE pentru investiții mai mari în securitate, energie și autonomie strategică, inclusiv în țările de coeziune precum România.

Sprijinit de un portofoliu solid de proiecte și angajamente consultative, Grupul BEI va continua să colaboreze strâns cu partenerii români pentru a aduce beneficii concrete cetățenilor și afacerilor din întreaga țară.