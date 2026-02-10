Comitetul interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a analizat marți, 10 februarie, stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și nivelul de îndeplinire a țintelor și jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reformă.

Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat inclusiv cererile de plată 3, 4 și 5 din PNRR, în contextul obligațiilor asumate de România în fața Comisiei Europene.

În cadrul ședinței, reprezentanții ministerelor au prezentat informații actualizate referitoare la demararea proceselor de selecție pentru conducerile întreprinderilor publice incluse în prima etapă a reformei.

Această etapă vizează în principal companii din domenii strategice, precum energia și transporturile, considerate esențiale pentru economie și pentru funcționarea serviciilor publice.

Autoritățile au stabilit ca ministerele responsabile să transmită Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP), până la sfârșitul acestei săptămâni, situația progreselor realizate în procesele de selecție sau, după caz, explicații privind eventualele blocaje apărute.

Guvernul a arătat că acest angajament este corelat cu un jalon aferent cererii de plată numărul 3, pentru care România a început deja să primească finanțare.

Un alt subiect important discutat la Palatul Victoria a fost situația mandatelor interimare din consiliile de administrație și din conducerile executive ale întreprinderilor publice.

Analiza a fost realizată în raport cu opțiunile existente pentru selectarea managementului pe criterii de guvernanță corporativă, în conformitate cu legislația în vigoare.

Executivul a precizat că, având în vedere angajamentul României de a reduce numărul întreprinderilor publice cu management provizoriu, inclusiv la nivel local, s-a decis ca AMEPIP să continue dialogul cu reprezentanții acestor companii.

Scopul acestui demers este de a oferi expertiză tehnică și sprijin pentru inițierea procedurilor de selecție a conducerilor, pe baze transparente și competitive.

Pe agenda ședinței s-a aflat și analiza posibilului parcurs pentru o serie de întreprinderi publice, fiind luate în calcul variante precum restructurarea, reorganizarea sau alte soluții adaptate situației fiecărei companii.

Totodată, în ceea ce privește cererea de plată numărul 4, Guvernul a amintit că unul dintre jaloanele asumate îl reprezintă realizarea unui tablou de bord care să colecteze date standardizate despre întreprinderile publice, instrument disponibil pe site-ul AMEPIP.

La reuniunea de lucru au participat vicepremierii Oana Gheorghiu și Tánczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, precum și reprezentanți ai ministerelor Energiei, Muncii, Agriculturii și Dezvoltării.