Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, că legea salarizării va trebui adoptată și ar trebui să prevadă atât creșteri de salarii acolo unde este necesar, cât și reduceri acolo unde s-au depășit limitele. El a adăugat că există rezerve privind aplicarea corecturilor în sens negativ și a estimat că intrarea în vigoare a legii se va face probabil etapizat.

”În ceea ce priveşte aspectele legate de legea salarizării, da, va trebui să o facem, dar, din nou, stimaţi colegi, cred că suntem conştienţi şi eu mi-aş dori să avem o legea salarizării, în care să văd creşteri de salarii acolo unde trebuie, dar poate să vedem şi tăieri de salarii acolo unde s-a sărit peste cap. Dar suntem mâncaţi de rele, de 20 de ani, şi ştim că uneori determinarea noastră şi capacitatea noastră de a face şi lucrurile care nu sună bine este foarte scăzută. Şi am rezerve, că prin legea de salarizare care se va face, vom vedea şi corecturile în sensul negativ. Şi atunci, va trebui să facem această lege de salarizare, dar probabil că intrarea în vigoare se va face etapizat şi asta este estimarea pe care o fac”, a spus premierul Ilie Bolojan, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, la Palatul Parlamentului.

Referitor la cofinanțarea proiectelor, Bolojan a subliniat că înțelege situația multor comune care, din bună intenție, au depus cereri pentru numeroase proiecte europene și au reușit să le câștige.

”E adevărat că au venit ajustările, sunt nişte reglementări, că unele proiecte au trenat şi costurile lor au crescut şi înţeleg această dificultate de a închide aceste lucrări. Şi trebuie să vedem cum găsim nişte pârghii să vă creăm o linie de finanţare din Trezorerie pentru credite, dedicată acestor proiecte, în aşa fel încât să vă protejăm de împrumuturile mari pe care le fac marile unităţi administrative teritoriale, (..) să vedem dacă putem găsi alte mecanisme prin care să vă împrumutaţi, în aşa fel încât să puteţi finaliza aceste proiecte importante, acolo unde capacitatea comunei în condiţii normale nu permite aceste cofinanţări”, a mai spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că anumite componente din agricultură, precum serele sau silozurile, au beneficiat până acum de exceptări de la impozitare. El a precizat că aceste excepții trebuie eliminate, dar aplicarea noii măsuri a fost amânată cu un an pentru a permite realizarea unei simulări de impact, astfel încât implementarea să nu genereze probleme suplimentare. Decizia a fost luată în urma discuțiilor cu colegii vicepremieri.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis primarilor că, indiferent de retorica publică sau de așteptările lor, realitatea s-a schimbat față de anii anteriori. El a subliniat că autoritățile locale vor avea mai multă responsabilitate și vor trebui să gestioneze sarcini care anterior erau rezolvate de Guvern, precizând că sumele de transfer către primării nu mai pot fi majorate nu din lipsă de dorință, ci din cauza resurselor limitate disponibile.