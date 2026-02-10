Cele două pachete de măsuri urmau inițial să fie adoptate prin asumarea răspunderii în Parlament, însă, potrivit surselor guvernamentale, premierul Ilie Bolojan a decis să opteze în schimb pentru o ordonanță de urgență pentru ambele acte normative.

Ședința de guvern în cadrul căreia acestea ar putea fi incluse pe ordinea de zi este programată cel mai devreme vineri sau la începutul săptămânii viitoare.

Recent, premierul Bolojan a precizat că legile privind reforma administrativă și măsurile de relansare economică vor fi adoptate simultan, argumentând că reforma administrativă va permite economii la buget care să susțină pachetul economic.

Vicepremierul PSD, Marian Neacșu, a declarat marți, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România, că reforma administrativă este în discuție încă din august și nu a ajuns la forma finală, deși a intrat inițial în circuitul de avizare. El a adăugat că urmează noi discuții în zilele următoare pentru clarificarea detaliilor.

”Deficitul nu este o sperietoare. Şi nu este o chestiune în sine. Şi ar trebui să ne şi întrebăm cum ajungem, sau cum s-a ajuns la acest deficit. Şi povestea aş putea spune că începe, şi credeţi-mă că sunt de ceva ani în administraţia publică centrală şi am şi beneficiu, măcar al bunei credinţe, al informaţiei şi al utilizării ei în condiţii corecte, că tot acest dezechilibru s-a rupt imediat în perioada pandemică, atunci când am făcut un deficit de 9,3% pe cash, am cheltuit peste 100 de miliarde şi n-a crescut cu un leu o pensie, n-a crescut un leu un salariu, n-am făcut un kilometru de autostradă. Ba nu, aici îmi cer scuze. A făcut în acea perioadă un kilometru de autostradă domnul Mandachii la Suceava, ca să dovedească incompetenţa şi incoerenţa administrativă a statului de la momentul ăla”, a spus Neacşu.

Vicepremierul PSD, Marian Neacșu, a afirmat că visul locuitorilor din Moldova de a avea o autostradă care să lege Bucureștiul de principalele orașe ale regiunii — Suceava, Bacău și Iași — începe să devină realitate. El a explicat că în prezent se poate circula pe autostradă până dincolo de Focșani și că, în următorii doi ani, se va ajunge până la Suceava și Iași, iar ulterior, într-un an de zile, până la Siret și Ungheni.

De asemenea, Neacșu a menționat că pentru prima dată, tot în aproximativ doi ani, o autostradă va traversa Carpații. La finalul anului trecut, rețeaua de autostrăzi din România avea 1.418 kilometri, iar în acest an se estimează că vor fi dați în trafic încă 285 km.

”Sunt realităţile ale României. Am ajuns la peste 1.000 de euro salariu mediu net, la peste 3.000 de lei pensia medie. Sunt realităţile ale României şi noi vorbim numai de deficit şi de lucruri pe care nu le realizăm. Da, este deficit, dar deficitul real al României este grevat de o serie de datorii care vin istoric, din urmă, şi care acum şi-au dovedit scadenţele. În acest 6,2 care se prefigurează pentru deficitul anului ăsta, 3,2 înseamnă serviciul datoriei. Adică 68 de miliarde, în condiţiile în care volumul de investiţii anului trecut a fost de 137 de miliarde. Evident că, din perspectiva asta, putem spune că nu mai este spaţiu fiscal, că trebuie să strângem şi mai mult cureaua. Este un efort pe care trebuie să-l facem comun, dar trebuie să-l facem în acelaşi timp diferenţiat. Nu poţi să aplici un şablon şi nu există nicăieri o soluţie miraculoasă în aşa fel încât o problemă să poate fi rezolvată peste tot la fel şi după acelaşi abordare”, a arătat Neacşu.

Marian Neacșu a declarat că cea mai eficientă metodă de a rezolva o problemă este să o recunoști, să o discuți deschis, să o prezinți cu sinceritate și să cauți soluții împreună cu cei care sunt responsabili de aplicarea ei.