Mihai Fifor susține că administrațiile locale din întreaga țară se confruntă cu o presiune tot mai mare, generată de deciziile adoptate la nivel guvernamental, care reduc resursele financiare și umane disponibile. Deputatul PSD afirmă că primarii, indiferent de culoarea politică, reclamă aceeași realitate: mai puțini bani alocați de la bugetul de stat, mai puțini angajați în aparatul administrativ și, în același timp, un volum tot mai mare de responsabilități.

Potrivit acestuia, situația din teritoriu este una critică, deoarece administrațiile locale sunt cele care trebuie să asigure funcționarea serviciilor publice de bază, implementarea proiectelor de investiții și menținerea echilibrului social în comunități. În acest context, Mihai Fifor consideră că discursul premierului Ilie Bolojan este rupt de realitatea din teren.

„În timp ce ei caută cu disperare soluții pentru cetățeni, Ilie Bolojan vorbește despre tăieri, condiționări și, la nevoie, despre desființări”, scrie pe Facebook Mihai Fifor.

Social-democratul subliniază că nemulțumirile nu sunt izolate și nu țin de o confruntare politică, ci de dificultăți reale, resimțite la nivelul administrației locale. El atrage atenția că mesajele primite din teritoriu sunt similare și indică un risc major pentru funcționarea comunităților.

„Pentru că aici nu mai este vorba despre partide. Este vorba despre supraviețuirea comunităților. Edili care trebuie să țină în picioare servicii publice, proiecte, investiții și echilibre sociale spun la unison că povara a devenit imposibilă. Următorul pas, avertizează sindicatele, poate fi greva generală”, afirmă Mihai Fifor.

Mihai Fifor consideră că situația este cu atât mai greu de înțeles cu cât Ilie Bolojan provine chiar din administrația locală, având în trecut funcții de primar și de președinte de consiliu județean. Din acest motiv, deputatul PSD spune că actualul premier ar fi trebuit să înțeleagă mai bine nevoile și limitele primăriilor.

În opinia sa, experiența administrativă a lui Bolojan face cu atât mai problematică abordarea actuală, pe care o descrie drept o trădare a foștilor colegi din teritoriu. Mihai Fifor susține că exemplele de succes invocate frecvent în discursul public nu pot fi desprinse de sprijinul consistent primit de la bugetul de stat.

„Oradea și Județul Bihor au beneficiat ani la rând de alocări și transferuri mai mult decât consistente de la bugetul de stat. Au existat programe naționale, finanțări, mecanisme de echilibrare fără de care nici cea mai performantă administrație nu ar fi rezistat. Ar fi supraviețuit Oradea fără banii de la buget? Nu. Niciodată. Și vorbim despre Oradea, nu despre o comună mică, unde dispariția câtorva posturi și tăierea banilor de la buget poate însemna blocaj administrativ. Ce taxe să colectezi într-o comună mică? Ce să dezvolți cu ele? Însă noul Bolojan, cel care și-a trădat colegii primari pentru un loc călduț de unde taie și spânzură în numele , pare că a lăsat în urmă tocmai lecțiile pe care ar fi trebuit să le știe cel mai bine”, a transmis Mihai Fifor.

Deputatul PSD leagă aceste critici de protestul anunțat pentru ziua de marți, când aproximativ 1.500 de primării din țară urmează să intre în grevă de avertisment. Potrivit lui Mihai Fifor, mesajul administrațiilor locale este unul clar și nu mai poate fi ignorat de Guvern.

El afirmă că protestul transmite cereri precise către decidenții de la centru, care vizează modul în care sunt distribuite responsabilitățile și resursele.

„Nu mai împingeți povara doar în teritoriu, nu mai cereți imposibilul de la administrații deja subdimensionate, nu mai tratați existența comunelor ca pe un exercițiu contabil”, este mesajul sintetizat de Mihai Fifor.

În finalul intervenției sale, deputatul PSD îl acuză pe premier că discută despre reorganizare administrativ-teritorială într-un moment nepotrivit și fără a oferi soluții reale pentru problemele imediate ale comunităților.