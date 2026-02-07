Consumul, principalul motor al economiei românești, a înregistrat cinci luni consecutive de scădere, cea mai lungă perioadă de contracție de la criza economică din 2010, ceea ce face ca intrarea în recesiune tehnică să fie iminentă, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Scăderea consumului este pusă pe seama majorării TVA și a accizelor la carburanți, măsuri considerate inflaționiste care au redus cererea internă. PSD avertizează că menținerea acestei politici poate avea consecințe grave, inclusiv pierderi de locuri de muncă și blocarea economiei.

„Nu am nicio emoție că, peste noapte, pe Ilie Bolojan l-ar fi cuprins grija pentru români atunci când anunță, cu aer de salvator, finalul austerității. L-aș fi creditat cu o urmă de bună-credință dacă, în toate lunile în care România a fost împinsă metodic spre colaps, aș fi văzut măcar cea mai mică tresărire de empatie. N-a existat nimic. Doar autosuficiență, rigiditate, dispreț față de realitatea socială, plus o obsesie contabilă care a ignorat deliberat efectele devastatoare asupra populației. Românii sunt astăzi la limita suportabilității. Inflația a depășit orice prag, puterea de cumpărare s-a prăbușit, costul vieții a explodat, iar consumul – principalul motor al economiei românești – este în cădere liberă. În fața acestei realități, premierul a ales să persevereze într-o austeritate oarbă, ruptă de contextul economic și social, cu o încăpățânare care frizează iresponsabilitatea”, a scris social-democratul pe Facebook.

Pentru a evita deteriorarea economică, PSD susține implementarea imediată a unor programe economice și sociale. Printre acestea se numără programe de stimulare a investițiilor și repornire a economiei, măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare și pachete sociale pentru pensionarii cu venituri mici și copiii vulnerabili. Beneficiile acestor măsuri sunt considerate directe asupra consumului, cu efecte multiplicatoare în economie.

„Schimbarea aceasta de discurs nu vine din convingere. Sau din vreo revelație a premierului. Vine din frică. Presiunile uriașe exercitate de Partidul Social Democrat și, mai nou, de Uniunea Democrată Maghiară din România – presiuni care au început să pună sub semnul întrebării chiar supraviețuirea politică a acestui guvern – par să fi reușit, în sfârșit, să-l aducă pe premier cu picioarele pe pământ. Nu compasiunea. Nu responsabilitatea. Ci teama de a-și pierde scaunul, a cărui formă aproape a luat-o”, a mai scris acesta.

Fifor menționează că în România, consumul gospodăriilor reprezintă aproape 62% din PIB, mult peste media europeană de 51%, iar media consumului final în UE este de 74% din PIB, comparativ cu 81% în România. Această structură economică face ca orice reducere a consumului să afecteze puternic economia națională, accentuând vulnerabilitatea la șocuri externe și interne.

„Riscul intrării României în recesiune tehnică este astăzi cât se poate de iminent și de grav. Avem deja cinci luni consecutive de scădere a consumului – cea mai lungă serie de la criza din 2010. Cauza este limpede: majorarea TVA și a accizelor la carburanți, măsuri inflaționiste asumate cu nonșalanță, care au lovit direct în buzunarul oamenilor și au sugrumat cererea internă. PSD a avertizat încă de la formarea Guvernului că acest drum duce inevitabil la prăbușirea consumului și la recesiune. Avertismentele au fost ignorate cu aroganță. Premierul și partidele de dreapta, PNL și USR, au preferat să continue experimentul austerității dure, fără să țină cont de dezechilibrele majore pe care le generează. Încăpățânarea aceasta ne poate costa scump: recesiune, pierderi de locuri de muncă și o economie blocată”, a subliniat Mihai Fifor.

PSD susține că schimbarea recentă de discurs a premierului nu este rezultatul responsabilității sau al unei reevaluări economice, ci al presiunii politice exercitate de partidele parlamentare, inclusiv PSD și Uniunea Democrată Maghiară din România. Aceste presiuni au fost declanșate de efectele economice negative vizibile și de potențialul impact asupra supraviețuirii politice a guvernului.

„În aceste condiții, implementarea urgentă a programelor PSD nu mai este o opțiune politică, ci o necesitate economică: Programul de stimulare economică, pentru relansarea investițiilor și repornirea economiei naționale;

Programul social, pentru protejarea puterii de cumpărare și redresarea consumului;

Pachetul de măsuri sociale pentru pensionarii cu venituri mici și copiii vulnerabili, care nu este „pomană electorală”, ci instrument economic direct: fiecare leu acordat acestor categorii se întoarce integral în consum și produce efect de multiplicare în economie. Cei care repetă lozinca sterilă că „România nu trebuie să crească pe consum” fie nu înțeleg economia europeană, fie o falsifică deliberat. În Uniunea Europeană, media consumului final este de 74% din PIB. România are 81%, fiind mult mai expusă decât alte state la orice șoc de consum. Consumul gospodăriilor reprezintă aproape 62% din PIB, față de 51% media UE. Aceste cifre nu sunt opinii politice, sunt realități statistice. Într-o economie construită pe consum, a lovi în consum înseamnă a împinge țara spre recesiune. Exact asta a făcut premierul Bolojan. Iar dacă astăzi premierul mimează abandonarea austerității, o face nu din responsabilitate, ci pentru că realitatea economică și presiunea politică l-au prins din urmă”, a conchis Fifor.

