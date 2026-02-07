Această percepție a investitorilor a fost influențată de faptul că, deși țara nu a primit statut oficial de junk datorită apartenenței la Uniunea Europeană, costurile de finanțare au rămas ridicate. În comparație, țări din regiune precum Bosnia, Albania sau Serbia, care sunt oficial „junk”, au reușit să se împrumute cu dobânzi mai mici decât România, potrivit explicațiilor oferite de Radu Georgescu pe Facebook.

Analistul economic subliniază că aceste costuri ridicate ale împrumuturilor, combinate cu creșterile de taxe aplicate ulterior, au contribuit la o încetinire a economiei, comparabilă cu o recesiune. În opinia sa, ajustările ar fi putut începe cu reducerea cheltuielilor statului înainte de majorarea impozitelor.

„Un tip care lucreaza in sistemul bancar are curajul sa spuna ce explic eu de 3 ani!

Probabil , curajul vine de la brandul din spatele sau

Cea mai mare banca din lume JPMorgan

Care nu are sucursala in Romania

Niciun tip care lucreaza intr-o banca din Romania nu ar fi avut curajul sa spuna acest lucru

Probabil ar fi fost interzis de BNR

Tipul acesta de la JPMorgan spune ce spun eu de 3 ani

Romania este de 3 ani de zile in Junk

Plateste dobanzi ca o tara din Junk

Este privita de investitori ca o tara in Junk

Nu au trecut Romania oficial in Junk deoarece Romania este in UE

Si ar creste dobanzile la care se imprumuta UE

De 3 ani de zile Romania se imprumuta cu dobanzi la euro intre 6 si 7% pe an, pentru titluri de stat pe 10 ani

Bosnia, Albania, Serbia care sunt tari in Junk se imprumuta cu dobanzi mai mici decat Romania”, a scris analistul economic.

Această situație arată că, deși România nu a fost oficial în categoria „junk”, percepția investitorilor și nivelul dobânzilor au reflectat un risc ridicat pe parcursul ultimilor trei ani.

„Acum ai inteles ca treaba cu Junk a fost un bau- bau?

Ca noi oricum eram in junk?

Acum intelegi ca nu era nevoie de cresteri de taxe?

Si ca aceste cresteri de taxe au bagat economia in recesiune

Ca de fapt Guvernul trebuia sa inceapa cu taieri de cheltuieli ale statului

Acum intelegi cat de usor poti sa fii pacalit?”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.