Potrivit modificărilor legislative, ANAF introduce trei noi criterii de încadrare la risc fiscal, printre care utilizarea mijloacelor moderne de plată, informațiile înscrise în cazierul fiscal și un criteriu nou, legat de avertizarea timpurie privind capacitatea financiară de plată a obligațiilor fiscale.

„Dacă vorbim de un antreprenor care își tratează firma ca pe propriul copil, suntem în situația în care «eu te-am făcut, dar te omoară ANAF». Avem trei noi criterii de încadrare la risc fiscal. Cel referitor la utilizarea mijloacelor moderne de plată este firesc având în vedere statistica comunicată de autorități cu privire la numărul de companii care nu au un cont bancar, al doilea criteriu este legat de informații/fapte înscrise în cazierul fiscal, însă al treilea ne plasează cumva într-o zonă filosofică: avertizarea timpurie a capacității financiare de a achita obligațiile fiscale (solvabilitate)”, a declarat Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România.

Specialiștii ridică întrebări legate de modul concret în care ANAF va aplica acest concept de „avertizare timpurie”, de criteriile folosite și de eventualele notificări prealabile către contribuabili.

Noile reguli introduc și două criterii suplimentare de declarare a inactivității fiscale:

-lipsa unui cont bancar sau de Trezorerie;

-nedepunerea situațiilor financiare în termen de cinci luni de la termenul legal.

Pentru nerespectarea acestor obligații, amenzile pot varia între 3.000 și 10.000 de lei.

ANAF va avea dreptul să dispună dizolvarea din oficiu a societăților inactive, în baza unor termene clar stabilite. Sunt vizate atât firmele care nu se reactivează în termen de un an de la declararea inactivității, cât și cele care și-au suspendat activitatea la ONRC și nu o reiau după expirarea termenului legal de trei ani.

Pentru societățile fără obligații fiscale restante, dar inactive de peste trei ani, termenul de reactivare este de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, respectiv 17 ianuarie 2026. Alte categorii de contribuabili beneficiază de termene de 90 de zile sau de un an, în funcție de situația fiscală.

„Cei care sunt inactivați și nu au obligații fiscale, inactivi între 1-3 ani de la data intrării în vigoare a legii, au un termen de 90 de zile, respectiv 18 martie 2026. Contribuabilii care au fost declarați inactivi de către ANAF anterior intrării în vigoare a legii și care nu se reactivează în termen de un an (18 decembrie 2026), având obligații fiscale restante și nefiind formulate sesizări penale, vor fi și ei dizolvați”, a mai afirmat reprezentantul Crowe România.

În cazul firmelor dizolvate, tratamentul diferă în funcție de existența obligațiilor fiscale restante. Societățile fără datorii pot fi radiate din oficiu de ONRC, iar cele cu obligații restante pot intra în procedura insolvenței, cu numirea unui lichidator.

„Cum procedăm în situația în care societatea are înregistrate în situațiile financiare active precum clădiri, terenuri. Transferul către asociat presupune TVA. Ce se întâmplă cu impozitul pe profit dacă îți reglezi pozițiile din balanța contabilă? Cine face acest calcul și această analiză, ANAF unilateral fără implicarea contribuabilului?”, avertizează Mitel Spătaru.

O altă schimbare importantă vizează distribuirea dividendelor. Din 2026, acestea pot fi acordate doar după acoperirea pierderilor contabile reportate și reîntregirea activului net. Nerespectarea obligației poate atrage amenzi între 10.000 și 200.000 de lei.

„De reținut, în ceea ce privește cuantumul amenzilor, avem o derogare de la legislația privind contravențiile, atât în ceea ce privește cuantumul maxim, cât și referitor la imposibilitatea de a beneficia de reducerea acestora… Dacă vorbești frumos poți să iei o amendă apropiată de intervalul minim, să zicem 15.000 lei, iar dacă nu, maximul de 200.000 lei?”, mai spune reprezentantul Crowe România.

Începând cu 2027, firmele vor fi obligate să capitalizeze împrumuturile primite de la acționari sau asociați pentru reîntregirea activului net, în termen de doi ani de la încheierea exercițiului financiar. Nerespectarea acestei obligații poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 40.000 și 300.000 de lei.

„Și această prevedere trebuie tratată cu multă atenție de către contribuabili, din cauza faptului că pot să apară multe implicații, de la nerecunoasterea deductibilității dobânzilor aferente împrumuturilor capitalizate sau impozitare la sursă, dacă se decide și capitalizarea dobânzilor”, explică Mitel Spătaru.

Noile reguli se aplică începând cu anul 2027, raportat la situațiile financiare aferente exercițiilor financiare începute după 1 ianuarie 2025, iar procedurile concrete de aplicare și contestare urmează să fie clarificate de autorități.