ANAF a venit cu precizări suplimentare privind Declarația Unică, în contextul în care peste 80% dintre întrebările primite în prima săptămână de funcționare a chatbot-ului ANA au vizat direct formularul 212 și obligațiile fiscale asociate. Potrivit instituției, majoritatea solicitărilor au fost formulate de persoane care obțin venituri din activități independente sau din alte surse și care au dorit explicații concrete despre pașii de urmat pentru conformarea fiscală.

Datele centralizate de autoritatea fiscală arată că interesul contribuabililor a depășit așteptările inițiale. În doar câteva zile de la lansare, asistentul virtual a devenit un punct principal de contact pentru lămuriri legate de depunerea Declarației Unice, semn că procedura continuă să ridice dificultăți pentru un număr semnificativ de persoane fizice.

În acest context, ANAF anunță că a clarificat informațiile de interes public privind temele cel mai frecvent adresate și îi încurajează pe contribuabili să utilizeze în continuare chatbot-ul pentru a obține răspunsuri rapide. Instituția subliniază că platforma este gândită ca un instrument de sprijin, complementar canalelor clasice de asistență fiscală.

ANAF precizează că Declarația Unică, formularul 212, trebuie depusă de persoanele care, în anul 2025, au realizat venituri sau pierderi din România și/sau din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale sau de sănătate.

În această categorie intră, printre altele, veniturile din chirii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, transferul titlurilor de valoare, alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții.

De asemenea, obligația declarării vizează veniturile obținute din activități agricole, piscicultură și silvicultură, atunci când acestea se încadrează în prevederile legale privind impozitarea. În paralel, există și situații în care depunerea declarației este rezultatul unei opțiuni, nu al unei obligații directe.

Concret, persoanele care aleg, în anul 2026, să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate pot depune Declarația Unică chiar dacă nu obțin venituri din nicio sursă. Această opțiune permite accesul la sistemul public de sănătate și este disponibilă inclusiv pentru persoanele fizice care doresc să achite contribuția pentru una sau mai multe persoane aflate în întreținerea lor, în condițiile prevăzute de legislație.

ANAF stabilește că termenul-limită pentru depunerea Declarației Unice aferente veniturilor realizate în anul 2025 este data de 25 mai 2026 inclusiv. Acest termen vizează atât declararea veniturilor, cât și stabilirea impozitului și a contribuțiilor sociale datorate. În cazul persoanelor care optează doar pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, declarația poate fi depusă oricând pe parcursul anului.

În ceea ce privește modalitatea de depunere, formularul 212 poate fi transmis online, prin Spațiul Privat Virtual sau prin platforma e-guvernare.ro, dar și în format fizic, la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire. Pentru depunerile online, validarea se face prin emiterea unei recipise electronice de către A.N.A.F., care confirmă acceptarea sau respingerea documentului.

Declarația Unică poate fi corectată ulterior, dacă este cazul, prin depunerea unei declarații rectificative, utilizând același formular. Referitor la obligația de conformare, autoritatea fiscală explică explicit pașii urmați în cazul în care contribuabilul nu declară voluntar veniturile datorate.

„Declarația 212 este o declarație voluntară prin care contribuabilul cu obligație declarativă autodeclară veniturile obținute din activitățile menționate în legislația incidentă, respectiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale/de sănătate aferente. În cazul în care contribuabilul nu își declară obligațiile fiscale incidente impozitului pe venit, într-o primă fază, A.N.A.F. va notifica (prin S.P.V. sau poștă), contribuabilii care nu s-au conformat voluntar asupra obligației de depunere a declarației. Dacă inclusiv ulterior notificării, contribuabilul nu a depus declarația212, A.N.A.F. va emite, în perioada de prescripție (5 ani), o decizie de impunere. Pentru clarificări suplimentare, A.N.A.F. a publicat, pe pagina web proprie, www.anaf.ro – la secțiunea „Asistență contribuabili” categoria „Servicii oferite contribuabililor” – rubrica „Ghiduri curente și alte materiale informative-un ghid digital privind Declarația unică (Formularul 212)””, se mai arată în documentul ANAF.

ANAF anunță că, începând de vineri, 6 februarie, chatbot-ul ANA este disponibil direct pe website-ul instituției, fiind accesibil tuturor contribuabililor interesați. Asistentul virtual a fost testat inițial la nivelul Spațiului Privat Virtual, unde a generat un interes semnificativ într-un timp foarte scurt.

Potrivit datelor oficiale, peste 23.000 de persoane au interogat platforma ANAF în prima săptămână, fiind inițiate aproximativ 19.000 de conversații și generate peste 156.000 de mesaje. În medie, un utilizator a petrecut aproximativ 10 minute pentru a adresa întrebări și a analiza răspunsurile primite.

În forma actuală, asistentul virtual oferă informații generale despre închirierea bunurilor din patrimoniul personal, veniturile din activități independente, depunerea declarațiilor de înregistrare fiscală și de mențiuni, precum și despre transmiterea altor formulare fiscale.

Deși nu poate răspunde încă tuturor solicitărilor, în special celor din domenii neacoperite în această etapă de dezvoltare, ANAF subliniază că feedback-ul contribuabililor este esențial pentru extinderea și îmbunătățirea funcționalităților viitoare.

Ghidul poate fi vizualizat în întregime, mai jos: