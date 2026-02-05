ANAF intenționează să schimbe radical modul în care sunt realizate controalele fiscale, după ce conducerea instituției a constatat că există diferențe majore între județe în privința modului de verificare a contribuabililor. Președintele instituției a explicat că, în prezent, fiecare administrație fiscală locală are propriile reguli și criterii după care decide declanșarea controalelor.

Șeful Fiscului a descris această situație ca fiind una surprinzătoare chiar și pentru conducerea centrală, subliniind lipsa unui mecanism unitar de analiză a riscurilor fiscale, spun cei de la startupcafe.ro.

„ANAF trebuie să se reorganizeze și să ajungă să facă un plan de control la nivel național”, a spus președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, joi, la o conferință de fiscalitate în care a mai discutat și despre una dintre problemele cu care se confruntă mulți antreprenori în timpul unui control fiscal.

Acesta a declarat că descentralizarea analizelor de risc a dus, în timp, la situații în care controalele sunt demarate fără justificări solide sau criterii clare.

„Pentru mine a fost o reală surprindere să văd că fiecare județ în parte, județ, sector, are propria analiză de risc. Are propria lui analiză de risc, propriul lui plan de control, iar președintele ANAF află de la consultanți sau de la televizor că a făcut un control abuziv, cu o analiză de risc discutabilă. Dar asta a fost și încă este realitatea ANAF-ului. Există fiecare județ cu propriile reguli, vorbesc de zona de control. Gândiți-vă că fiecare județ își făcea propria analiză de risc, de multe ori, doar de ei știută”, a declarat președintele Fiscului la evenimentul Tax EU.

Pentru a elimina aceste discrepanțe, conducerea instituției vrea ca analiza de risc să fie realizată exclusiv la nivel central, de către Direcția Generală de Management al Riscului, iar controalele să fie realizate după un plan unic la nivel național.

„Sunt situații în care colegii care au făcut astfel de analize de risc nu pot să-și justifice judecata profesională a acelei analize. De aceea, ne-am propus ca din anul acesta analiza de risc să fie doar centralizată, doar făcută la nivelul DGNR și să avem planul de control la nivel național, pentru că atunci vă pot spune: am introdus domeniul de activitate X pentru că am făcut următoarea analiză de risc și de acolo rezultă că avem o problemă”, a spus Nica.

Reforma anunțată de ANAF include și o schimbare de abordare față de contribuabili, în special față de firmele care respectă legislația fiscală și încearcă să mențină transparența în activitate. Conducerea instituției susține că verificările vor deveni mai predictibile și mai bine definite.

Președintele instituției a explicat că vor fi elaborate metodologii de control pentru diverse domenii de activitate, iar acestea vor fi discutate atât cu ministerele de resort, cât și cu specialiștii din domeniul consultanței fiscale.

„Eu am spus și spun în continuare: ANAF trebuie să se comporte diferit cu contribuabilul onest care vine, își angajează un consultant și vrea ca tot ceea ce face să fie transparent și predictibil, ANAF-ul trebuie să vină în zona asta. Am spus că în perioada următoare, și mă voi ține de cuvânt, avem deja prima metodologie în acest sens, o să luăm domeniile de activitate să facem metodologii de control. Elaborarea metodologiilor va fi mai mult decât transparentă. În interiorul ANAF-ului, în funcție de cazurile pe care le-am întâlnit, o să stabilim niște puncte care trebuie controlate. Dau exemplu agricultura. Această metodologie vreau să o trimit ministerului de resort să spună punctul de vedere. (n.r. Apoi vine) partea consultanților. Să vină să spună: da, și noi considerăm că lucrul acesta trebuie controlat, trebuie atins, și apoi să le punem pe site. De ce? Contribuabilul onest știe că va fi controlat la A, B, C, D, consultantul îi spune: uite că ce ceea ce îți spun eu se întâmplă, o să fii controlat la acestea”, a explicat el.

În același timp, oficialul a atras atenția asupra unor practici din zona contabilității și consultanței fiscale, unde există situații în care același contabil gestionează un număr foarte mare de firme implicate în fraude fiscale.

„Să știți că sunt contabili experți care țin contabilitatea la 1.400 de firme la aceeași adresă, toate în fraudă. Sunt și colegi din breaslă care hotărăsc să treacă mai mult în altă parte, unde își doresc transparență. Sunt și colegi în breaslă care iau acele metodologii și o să zică: gata, am găsit unde nu ne controlează”, a spus Adrian Nica.

Șeful Fiscului a oferit și exemplul unor neînțelegeri frecvente în rândul antreprenorilor privind statutul firmelor inactive și obligațiile fiscale.

„Uitați-vă la toată discuția asta stârnită în spațiul public de inactivul care facturează. Inactivitatea este o penalitate. Îmi pare rău să spun că mulți dintre antreprenori au înțeles că prin inactivare el nu mai e plătitor de TVA. Și-l vedem în e-Factura și acum, când îl notificăm, e supărare mare că ANAF face abuz. Îmi pare rău să spun, aici chiar îl face. Unde face, îmi asum, și sunt deschis la propunere să îmbunătățim și să nu repetăm lucruri care vă deranjează. Eu vă spun doar din prisma a ce am văzut. E nevoie ca această analiză de risc centralizată să funcționeze și este obligatoriu să punem în control entitățile din același domeniu, după aceleași criterii”, a mai declarat el.

Reprezentantul instituției a vorbit și despre durata mare a unor controale fiscale, care generează costuri semnificative pentru firme.

„Am avut discuții și cred că mulți dintre dintre dumneavoastră v-ați întâlnit cu o situație de genul: (n.r. inspectorul) este la mine în control de 5 luni, nu știu pe ce se uită, nu știu ce face, dar pare că mai stă vreo 6. Pentru mine, ăla e un cost. Anul acesta vor avea indicatori de măsurare a eficienței acțiunii din punct de vedere al costurilor”, a anunțat șeful Fiscului.

Potrivit acestuia, ANAF pregătește sesiuni de instruire profesională în care contribuabilii și consultanții fiscali vor putea semnala abuzuri sau deficiențe în activitatea inspectorilor, iar fiecare angajat va fi evaluat după indicatori clari de performanță care vor măsura eficiența controalelor.