Potrivit proiectului, plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare va fi majorat de la 4,5 milioane de lei, nivelul actual, la 5 milioane de lei începând cu 1 martie. Ulterior, de la 1 ianuarie 2027, plafonul ar urma să crească din nou, până la 5,5 milioane de lei.

Aceste modificări fac parte dintr-un proiect de lege pentru relansare economică, aflat în prezent în pregătire la nivelul Executivului. Documentul preia o serie de măsuri legate de creditul fiscal, amortizarea rapidă, deduceri suplimentare și investiții în cercetare-dezvoltare, incluse într-un program economic lansat de PSD în toamna anului 2025. Proiectul ar putea fi pus în transparență chiar joi, existând posibilitatea ca prevederile să sufere modificări.

În ceea ce privește aplicarea concretă a sistemului TVA la încasare, proiectul stabilește că persoanele impozabile care utilizează acest sistem și care depășesc în cursul lunii ianuarie 2026 plafonul de 4.500.000 lei, fără a depăși însă 5.000.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare. Aceeași regulă se va aplica și persoanelor impozabile care depășesc plafonul de 4.500.000 lei în februarie 2026, dar rămân sub pragul de 5.000.000 lei, acestea neavând obligația de a depune notificarea prevăzută de Codul fiscal și nefiind radiate din registru.

Proiectul aduce modificări substanțiale articolului 282 din Codul fiscal. Astfel, se stabilește că exigibilitatea TVA intervine la data încasării totale sau parțiale a contravalorii livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii pentru persoanele impozabile care optează pentru sistemul TVA la încasare. Plafonul pentru aplicarea acestui sistem este stabilit la 5.000.000 lei pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2026 și la 5.500.000 lei începând cu 1 ianuarie 2027.

Totodată, este introdus un nou alineat care definește persoanele eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri din anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul aplicabil.

Persoanele care nu au aplicat anterior sistemul TVA la încasare, dar se încadrează sub plafon și optează pentru acest regim, vor aplica sistemul începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare exercitării opțiunii, cu condiția să nu fi depășit plafonul în anul în curs. Cifra de afaceri luată în calcul include valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile sau scutite de TVA, precum și operațiunile aferente activităților economice pentru care locul livrării sau prestării este considerat în străinătate.

De asemenea, sunt eligibile persoanele impozabile cu sediul activității economice în România care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie de la data înregistrării, fie ulterior. În cazul opțiunii exercitate ulterior, sistemul se aplică din prima zi a perioadei fiscale următoare, cu respectarea plafonului stabilit.

Sunt actualizate și categoriile de persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare. Este vorba despre persoanele impozabile care au depășit plafonul aplicabil în anul precedent, precum și despre cele care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care au depășit plafonul fie în anul anterior, fie în anul curent, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care au avut un cod valid de TVA.

În ceea ce privește durata aplicării sistemului, persoanele care optează pentru TVA la încasare sunt obligate să îl aplice cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care au făcut opțiunea, cu excepția situației în care plafonul este depășit în cursul aceluiași an.

Dacă plafonul este depășit, sistemul se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit. Dacă plafonul nu este depășit în primul an de aplicare, sistemul poate fi utilizat până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul este depășit într-un an ulterior. Persoanele care nu depășesc plafonul pot renunța la sistem în cursul anului, prin notificare depusă între zilele de 1 și 20 ale lunii, cu excepția primului an de aplicare.

Articolul 324 este, la rândul său, modificat pentru a clarifica obligațiile de notificare. Persoanele impozabile care optează pentru sistemul TVA la încasare trebuie să depună notificări la organele fiscale competente în termenele stabilite, în funcție de momentul înregistrării în scopuri de TVA și de exercitarea opțiunii. Se introduce și posibilitatea continuării tacite a aplicării sistemului pentru persoanele care l-au utilizat în anul precedent și nu au depășit plafonul.

În cazul depășirii plafonului în cursul anului, persoanele impozabile au obligația de a notifica organul fiscal până la data de 20 a lunii următoare perioadei fiscale în care plafonul a fost depășit, în vederea schimbării sistemului aplicat. Nerespectarea acestei obligații poate duce la radierea din oficiu din registru.

Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare este organizat de ANAF, este public și este afișat pe site-ul instituției. Înscrierea și radierea din registru se realizează pe baza notificărilor depuse sau, după caz, din oficiu. În situația în care publicarea în registru are loc ulterior datei de la care persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii își pot exercita dreptul de deducere începând cu data publicării în registru, conform prevederilor legale.