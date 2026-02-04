Partidul Social Democrat a transmis, miercuri seară, după conferința de presă a premierului, că Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat încă de acum cinci luni, moment în care fusese propus de PSD.

Social-democrații îl consideră pe premierul Ilie Bolojan responsabil pentru ceea ce numește indecizie și tergiversare. Social-democrații susțin că o parte importantă a problemelor economice actuale ar fi putut fi evitate dacă pachetul de măsuri ar fi fost implementat la timp.

Potrivit PSD, reducerea deficitului bugetar nu ar trebui realizată exclusiv prin tăieri generalizate, aplicate fără dialog sau analiză, ci și prin creșterea veniturilor statului, ca efect al stimulării economiei, al consolidării încrederii sociale și al relansării consumului. Formațiunea afirmă că întârzierea adoptării programului a avut consecințe directe asupra evoluțiilor economice din ultimele luni.

„Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan! Cu certitudine, măcar o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei ar fi fost adoptat de acum 5 luni, de când a fost propus de PSD. Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preţ, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără raţiune, ci şi prin creşterea veniturilor urmare a creşterii economiei, a încrederii sociale şi a consumului”, potrivit PSD.

Social-democrații atrag atenția asupra faptului că România se află, în februarie, la a cincea lună consecutivă de scădere a consumului, ceea ce reprezintă cea mai lungă serie de acest tip din perioada 2009–2010.

PSD subliniază că, spre deosebire de criza de atunci, contextul internațional actual este diferit, întrucât nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană nu se confruntă cu o criză economică de amploare. În acest cadru, România continuă să aibă cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, de 8,6%, la o distanță semnificativă față de următoarele state clasate.

În opinia PSD, nimeni de bună-credință nu poate nega faptul că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă și încredere, iar aceste pierderi se reflectă direct în dificultățile resimțite de populație. Formațiunea consideră că nemulțumirea socială s-a generalizat în mare măsură din cauza refuzului sau incapacității premierului de a recunoaște că valoarea unei idei nu depinde de semnătura de partid, ci de impactul ei asupra economiei și societății.

Reprezentanții PSD mai afirmă că, dacă premierul ar fi analizat și înțeles criticile formulate de partid, multe dintre măsurile considerate excesive, arbitrare și nocive nu ar fi fost adoptate. Totodată, social-democrații susțin că preluarea unor propuneri din programul lor de stimulare economică indică faptul că premierul a înțeles, în cele din urmă, necesitatea protejării populației și a reducerii inflației.

În acest context, PSD declară că salută și sprijină mecanismul anunțat de Guvern privind plafonarea prețului la gaze, apreciind că acesta urmează modelul propus anterior de partid pentru alimentele esențiale.

„Nemulţumirea socială s-a generalizat în mare măsură pentru că premierul Bolojan n-a ştiut ori n-a vrut să admită că nu semnătura de partid contează. (…) Ideile bune trebuie susţinute, promovate şi aplicate în timp util şi nu ignorate sau subminate. Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat şi înţeles criticile PSD multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare şi profund nocive n-ar fi existat. Odată cu preluarea măsurilor PSD de stimulare economică premierul Ilie Bolojan pare că a înţeles, în sfârşit, şi necesitatea protejării populaţiei şi a reducerii inflaţiei. PSD salută şi susţine mecanismul pe care acesta l-a anunţat în privinţa plafonării la gaz, după modelul pe care tot PSD l-a propus la alimentele esenţiale”, au mai precizat social-democrații.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că Executivul lucrează, în această perioadă, la măsuri de relansare economică, iar proiectul de buget ar urma să fie finalizat săptămâna viitoare (vezi aici detalii).

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că Guvernul se află în faza finală de pregătire a unui pachet amplu de relansare economică, rezultat în urma unor consultări extinse cu mediul de afaceri (vezi aici detalii).

Acesta a precizat că, în ultimele săptămâni, au avut loc întâlniri consistente cu reprezentanți ai principalelor organizații economice, iar pachetul de măsuri urmează să fie publicat în transparență joi.