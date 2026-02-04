Relansarea economică, miză strategică pentru 2026. Alexandru Nazare va publica joi pachetul de măsuri în transparență decizională
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că pachetul de măsuri pentru relansarea economică va fi publicat joi în transparenţă decizională, documentul fiind rezultatul contribuţiilor venite atât din interiorul coaliţiei de guvernare, cât şi din dialogul purtat cu mediul de afaceri.
Oficialul a subliniat pe Facebook că acest demers marchează o etapă importantă în definirea unei noi direcţii de dezvoltare economică pentru România, cu obiectivul clar ca anul 2026 să reprezinte momentul schimbării de paradigmă.
Potrivit ministrului, accentul trebuie mutat de pe un model economic bazat preponderent pe consum către unul axat pe investiţii masive şi pe crearea de valoare adăugată.
În acest context, Nazare a arătat că un pachet de măsuri sustenabil nu poate fi conceput fără a ţine cont de nevoile reale ale mediului privat, motiv pentru care consultările cu actorii economici au avut un rol central în elaborarea documentului.
S-au purtat consultări extinse cu mediul de afaceri
Alexandru Nazare a precizat că, în perioada recentă, la Ministerul Finanţelor au avut loc numeroase întâlniri şi discuţii aplicate cu reprezentanţii mediului de business.
Aceste consultări au vizat identificarea principalelor blocaje din economie şi conturarea unor soluţii care să sprijine accelerarea creşterii economice. Ministrul a explicat că dialogul a fost purtat cu organizaţii reprezentative, precum Concordia, Romanian Business Leaders, AmCham România şi Foreign Investors Council, dar şi cu alte asociaţii patronale.
În opinia sa, feedbackul primit a fost consistent şi a contribuit la adaptarea soluţiilor propuse de stat la realităţile din economie.
Nazare a transmis că mesajul central al tuturor discuţiilor tehnice a fost necesitatea schimbării modelului de dezvoltare, astfel încât România să devină mai competitivă şi mai atractivă pentru investiţii pe termen lung.
Autorităţile aşteaptă feedback. Vor există consultări și după publicarea documentului
Ministrul Finanţelor a mai arătat că România are nevoie de o direcţie strategică clară, pe termen lung, şi de un cadru predictibil şi responsabil, capabil să stimuleze investiţiile, competitivitatea şi crearea de locuri de muncă durabile.
În acest sens, el a explicat că Guvernul urmăreşte trecerea la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, şi renunţarea la măsuri conjuncturale care nu asigură o creştere sănătoasă şi echilibrată.
Alexandru Nazare a anunţat că pachetul de măsuri pentru relansarea economică a fost finalizat, urmând ca, după definitivarea ultimelor detalii, să fie publicat în transparenţă.
El a subliniat că documentul este rezultatul unei munci de echipă la nivelul întregului Guvern şi că este gândit în primul rând pentru România.
Ministrul şi-a exprimat încrederea că pachetul va fi bine primit de antreprenori şi de mediul de afaceri şi a dat asigurări că autorităţile aşteaptă feedback şi vor continua consultările şi după publicarea documentului.
Postarea integrală a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare
