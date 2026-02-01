Partidul Social Democrat (PSD) a decis duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea rapidă a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor persoane vulnerabile afectate de scumpirea vieții. PSD a spus că aceste pachete trebuie adoptate imediat și nu sunt negociabile.

Decizia vine după tensiuni cu premierul Ilie Bolojan, înainte de reformarea administrației și aprobarea bugetului pe 2026. Social-democrații au menționat că există riscul unei moțiuni de cenzură, posibil susținută de AUR, în timp ce premierul a vorbit despre varianta unui guvern minoritar fără PSD.

Liderii PSD au spus că prioritatea este protejarea nivelului de trai al românilor și că discuțiile politice nu trebuie să blocheze pachetele de sprijin. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că România nu mai poate suporta experimente financiare care afectează direct oamenii și companiile și că pachetul de relansare economică este esențial pentru păstrarea locurilor de muncă și supraviețuirea firmelor românești.

Pachetul de solidaritate, conform PSD, oferă protecție minimă pentru cei afectați de scumpiri: pensionari cu pensii mici, copii cu dizabilități, mame cu copii, veterani și persoane cu handicap. Pentru copiii din familii vulnerabile și cei cu handicap, PSD estimează cheltuieli de 320 milioane de lei.

Ajutoarele unice ar ajunge la 2,35 miliarde de lei, iar eliminarea CASS pentru indemnizația de creștere a copilului și pentru venitul de incluziune ar adăuga alte 670 milioane. În total, impactul bugetar al măsurilor propuse ar fi de 3,39 miliarde de lei, beneficiind peste 5 milioane de persoane.

„Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Pentru pensionari, PSD propune un sprijin financiar în două tranșe, în aprilie și decembrie, pentru 2,8 milioane de persoane:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane pensionari cu venituri sub 1.500 lei;

800 de lei pentru 497.000 pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 lei;

600 de lei pentru 612.000 pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 lei.

PSD a spus că trebuie introdusă și o schemă de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, similară celei din energie, și că nu va accepta reduceri la bugetul Educației, care a fost deja afectat în 2025.

Partidul a subliniat că adoptarea pachetelor trebuie să se facă rapid, înainte de aprobarea bugetului pe 2026, și că va continua să susțină investițiile în infrastructura de transport și sănătate, în agricultură și la nivel local, menținând fondurile din impozitele locale la nivelul anului 2025. PSD avertizează că aceste poziții ar putea menține tensiunile cu premierul.

În ceea ce privește eliminarea CASS, PSD propune ca indemnizația pentru creșterea copilului să fie scutită, pentru aproximativ 147.500 persoane, cu un impact bugetar de peste 518 milioane de lei pentru nouă luni.

De asemenea, CASS ar fi eliminată pentru beneficiarii venitului minim de incluziune: 236.000 pentru ajutorul de incluziune și 125.000 pentru familiile cu copii, totalizând peste 670 milioane de lei și aproximativ 508.500 beneficiari.

Pentru copiii din familii vulnerabile, PSD propune creșterea cuantumului ajutoarelor, mai ales pentru familiile cu doi sau mai mulți copii sub pragul de venit:

pentru copiii de grădiniță, de la 133 lei la 198 lei/copil, impact suplimentar 70 milioane de lei;

pentru copiii cu handicap, majorarea indemnizațiilor, impact estimat 100 milioane lei;

Total pentru copii din familii vulnerabile: 320 milioane lei.