Dacă locuiești la curte, trebuie să știi că nu poți face tot ce vrei în gospodărie. Legea spune clar ce e permis și ce nu, iar cine nu respectă riscă amenzi uriașe, de minimum 30.000 de lei.

Mulți oameni care stau la curte obișnuiesc să ardă frunze, crengi sau alte resturi din grădină ca să scape de ele, dar asta este interzis. Dacă o faci, riști amenzi foarte mari, între 30.000 și 45.000 de lei, indiferent dacă arzi resturi din grădină sau gunoi din casă.

Ministerul Mediului spune clar: incendiile de deșeuri sunt interzise și se sancționează cu amenzi între 30.000 și 45.000 lei. Legea se bazează pe OUG nr. 92/2021 și Legea nr. 17/2023. Arderea deșeurilor este considerată foarte gravă pentru că dăunează mediului și sănătății oamenilor. De aceea, amenzile sunt atât de mari.

„Incendierea deșeurilor este interzisă prin lege și se sancționează cu amenzi între 30.000 și 45.000 lei pentru persoane fizice. Temei legal: OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023”, precizează Ministerului Mediului.

Proprietarii de case și terenuri trebuie să se asigure că își înregistrează corect locuința și terenul în cadastru și în cartea funciară, astfel încât toate datele despre proprietate să fie oficiale și complete. Aceste documente sunt foarte importante, pentru că, fără ele, impozitele nu se pot calcula corect, ceea ce poate duce la erori sau la plăți incorecte. De asemenea, fără aceste înregistrări, nu poți demonstra oficial că ești proprietarul legal al casei sau al terenului, ceea ce poate crea probleme în diverse situații administrative sau juridice.

Autoritățile folosesc aceste informații pentru a identifica cine este responsabil legal pentru fiecare imobil. Ele pot interveni sau aplica sancțiuni doar dacă știu cine deține oficial proprietatea.

Dacă ai curte, e responsabilitatea ta să ții curat în fața porții. Trebuie să dai la o parte frunzele, noroiul, zăpada sau gunoaiele. Dacă nu faci asta, poți primi amendă între 200 și 1.000 de lei, în funcție de localitate.

În unele orașe, trebuie să ai grijă și de trotuare, șanțuri, rigole sau iarba de lângă drum. Dacă nu te ocupi, primăria poate face ea curățenia și îți trimite factura pentru muncă.