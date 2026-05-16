Ce nu ai voie să faci în spațiul public? Indiferent de locul în care vă aflați, consumul de alcool este strict limitat la terasele autorizate, fiind complet interzis pe străzi, în parcuri, în mijloacele de transport în comun sau chiar în fața magazinelor. Cei care ignoră aceste prevederi riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Aceeași severitate se aplică și în cazul fumatului sau al vaping-ului, care au fost eliminate din toate spațiile publice închise și stațiile de transport. Mai mult, noile reglementări interzic aceste vicii chiar și în aer liber dacă vă aflați în imediata apropiere a unităților de învățământ sau a locurilor de joacă, sancțiunile pentru persoanele fizice fiind identice cu cele pentru consumul de alcool.

În 2026, liniștea a devenit un bun de preț, iar intervalele orare 22:00–08:00 și 13:00–14:00 sunt considerate sacre în zonele rezidențiale. Amatorii de sisteme audio de mare putere trebuie să fie extrem de precauți, deoarece amenzile pentru tulburarea liniștii publice au crescut semnificativ, ajungând până la pragul de 1.500 de lei.

Nici curățenia nu mai este lăsată la latitudinea bunului simț, aruncarea deșeurilor pe jos, inclusiv a banalelor mucuri de țigară, atrăgând sancțiuni instantanee datorită rețelelor extinse de monitorizare video. Dacă aruncarea deșeurilor în locuri nepermise poate scoate din buzunarul unei persoane fizice sume colosale, între 30.000 și 45.000 de lei, gestul de a arunca resturi sau chiștoace direct din mașină este sancționat cu până la 5.000 de lei. În plus, la nivel urban, nerespectarea colectării selective poate atrage amenzi între 500 și 1.000 de lei, conform reglementărilor locale (HCL).

Circulația trotinetelor electrice este acum reglementată la virgulă, purtarea căștii fiind obligatorie sub o anumită vârstă, în timp ce parcarea „la întâmplare” pe trotuare a fost interzisă. Utilizatorii trebuie să știe că lipsa unei asigurări RCA pentru trotinetele care depășesc 25 kg sau viteza de 25 km/h aduce o amendă de aproximativ 1.000 de lei și reținerea vehiculului, iar circularea pe trotuar în zonele cu piste amenajate se sancționează cu sume între 405 și 600 de lei.

Totodată, accesul în centrele orașelor este condiționat de Zonele cu Emisii Scăzute (ZES/LEZ), unde mașinile vechi, cu normă Euro 3 sau mai mică, sunt taxate suplimentar sau restricționate. Intrarea fără taxă în aceste perimetre, detectată prin camere ANPR, costă posesorul aproximativ 500 de lei pe zi.

Ordinea publică în orașe este susținută și de un control riguros asupra cerșetoriei și comerțului ambulant prin patrule ale Poliției Locale. Nici posesorii de animale de companie nu sunt scutiți de reguli noi și costisitoare. Pe lângă obligația strictă de a strânge resturile fiziologice și interdicția câinilor de talie mare fără botniță în transportul public, siguranța auto a devenit o prioritate. Șoferii care aleg să își țină câinele în brațe pe scaunul din față riscă o amendă drastică, între 1.822 și 4.050 de lei, însoțită de aplicarea a 9 până la 20 de puncte de amendă.

Nici mediul rural nu mai este un tărâm al libertăților absolute, cea mai mare restricție vizând arderea vegetației. Distrugerea prin foc a miriștilor sau a resturilor vegetale din curte fără aviz de la ISU și Garda de Mediu este strict interzisă, amenzile pentru persoanele fizice fiind uriașe, situate între 7.500 și 15.000 de lei. Gestionarea deșeurilor a devenit la fel de strictă ca la oraș, fiind interzisă cu desăvârșire îngroparea gunoaielor sau depozitarea lor în „râpe” și pe malurile cursurilor de apă.

În ceea ce privește activitățile agricole, deși există o toleranță mai mare pentru zgomotul utilajelor grele, folosirea acestora pe timp de noapte în zonele de locuințe poate fi sancționată în absența unei urgențe clare.

În final, proprietarii de animale de fermă trebuie să fie vigilenți, deoarece circulația nesupravegheată a vacilor, oilor sau cailor pe drumurile naționale și județene este restricționată, existând riscul confiscării animalelor dacă acestea blochează traficul.