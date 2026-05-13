Proiectul de lege prevede în mod expres că organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la o intensitate care tulbură liniștea locuitorilor constituie contravenție.

Sunt vizate inclusiv petrecerile organizate în corturi, alte amenajări sau în spații neacoperite aflate în apropierea locuințelor sau a imobilelor cu caracter social.

Până acum, astfel de situații generau frecvent conflicte între vecini și intervenții repetate ale poliției sau ale autorităților locale, iar inițiatorii proiectului au susținut că sancțiunile existente nu mai erau suficiente pentru a descuraja aceste comportamente.

Legea modifică Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor care încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică și aduce amenzi considerabil mai mari pentru cei care ignoră regulile.

Programul legal de liniște rămâne în intervalele 22:00 – 08:00 și 13:00 – 14:00, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme sau alte organizații.

Nerespectarea acestor intervale prin producerea de zgomote, larmă sau folosirea oricărui aparat la intensitate mare va fi sancționată mai sever.

Potrivit noilor prevederi, amenzile pentru încălcarea normelor de conviețuire socială vor fi cuprinse între 500 de lei și 6.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de repetarea acesteia.

Pentru cazurile de recidivă, sancțiunile pot deveni și mai dure. Dacă abaterea este repetată într-un interval de 72 de ore, contravenientul poate primi o amendă mai mare sau poate fi obligat să presteze activități în folosul comunității.

Pentru petrecerile private care tulbură liniștea publică, amenzile pot ajunge la niveluri foarte ridicate, iar repetarea faptei atrage sancțiuni suplimentare.

Una dintre modificările importante aduse de proiect este eliminarea limitării care viza doar mediul urban.

Astfel, sancțiunile pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice se vor aplica și în mediul rural, unde astfel de situații au generat în ultimii ani tot mai multe sesizări.

Această extindere a fost justificată prin faptul că problemele legate de zgomot nu apar doar la bloc sau în marile orașe, ci și în comune sau în zone rezidențiale de la curte.

Inițiatorii au explicat că legea trebuie să ofere protecție egală tuturor locatarilor, indiferent unde locuiesc.

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaților a fost for decizional, ceea ce înseamnă că următorul pas este promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial.

După publicare, noile reguli vor deveni aplicabile oficial.

Persoanele sancționate vor avea în continuare dreptul să conteste procesul-verbal de contravenție în termen de 15 zile de la comunicare, iar soluționarea se va face în instanță.

Autoritățile spun însă că scopul principal al noii legi nu este aplicarea de amenzi mai mari, ci descurajarea comportamentelor care afectează viața de zi cu zi a vecinilor și reducerea conflictelor provocate de zgomot excesiv.