Cadrul legal este stabilit în principal prin Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Actul normativ prevede că tulburarea liniștii locatarilor prin producerea de zgomote, larmă sau folosirea aparatelor ori instrumentelor muzicale la intensitate mare, fie în locuințe, fie în apropierea acestora, constituie contravenție.

De asemenea, articolul 402 din Codul Penal prevede că producerea repetată de zgomote peste limitele legale, dacă pune în pericol sănătatea persoanelor, poate fi pedepsită cu închisoare de la trei luni la un an sau cu zile-amendă. La nivel european, Directiva 2002/49/CE obligă statele membre să monitorizeze și să gestioneze zgomotul din zonele urbane și din apropierea drumurilor principale, căilor ferate și aeroporturilor.

Totodată, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca în intervalul 7-22 nivelul zgomotului continuu în zonele rezidențiale exterioare să nu depășească 55 dB, iar între 22-7 să nu depășească 40 dB pentru a preveni perturbarea somnului. Unele primării pot impune reguli suplimentare, de exemplu limitarea lucrărilor de renovare la anumite ore.

Conform Legii nr. 61/1991, orele de liniște sunt între 22 și 8, precum și între 13 și 14, atât la bloc, cât și la curte. Asociațiile de proprietari pot stabili reguli suplimentare, cu acordul locatarilor, iar regulamentul intern trebuie verificat pentru a evita eventuale abateri. Este recomandat ca zgomotele excesive să fie evitate și în afara acestor intervale.

Zgomotele considerate deranjante includ muzica sau televizorul la volum ridicat, petrecerile zgomotoase, folosirea electrocasnicelor în afara orelor permise, mutarea mobilei, proiectele de bricolaj sau mersul pe tocuri. În cazul animalelor de companie, lătratul prelung sau țipetele adresate acestora pot crea disconfort. La curte, tunsul ierbii, folosirea bormașinii sau a altor unelte zgomotoase în orele de liniște sunt interzise. Zgomotul produs de copii este un subiect sensibil: plânsul ocazional și joaca sunt tolerate, însă zgomotele excesive, repetate și produse în special noaptea pot atrage intervenția autorităților.

În cazul nerespectării orelor de liniște, prima etapă este avertismentul din partea vecinilor, urmat de sesizarea administrației și, dacă situația persistă, a poliției locale. Amenzile pentru zgomote produse în afara orelor permise variază între 500 și 1.500 de lei, iar dacă abaterea se repetă în 24 de ore, pot ajunge la 3.000 de lei. Sancțiunile pot include și între 70 și 120 de ore de muncă în folosul comunității.

Pentru a evita conflictele, locatarii de la bloc sunt sfătuiți să respecte intervalele 22-8 și 13-14, să reducă volumul aparatelor, să evite trântirea ușilor și să anunțe vecinii înaintea renovărilor sau petrecerilor. Utilizarea covoarelor, perdelelor și izolarea fonică pot contribui la diminuarea zgomotului. La curte, lucrările precum tunderea ierbii sau tăierea lemnelor trebuie programate în afara orelor de liniște, iar uneltele zgomotoase trebuie întreținute corespunzător. Dresarea câinilor și asigurarea unei activități adecvate pentru animale pot reduce lătratul excesiv.

Dacă există vecini zgomotoși, primul pas este dialogul calm și respectuos. Dacă problema persistă, se pot adopta măsuri de izolare fonică, precum montarea de panouri fonoabsorbante, gips-carton fonoizolant, vată minerală sau spumă poliuretanică, instalarea de ferestre cu geam triplu, folosirea de garnituri de etanșare, căști cu anulare a zgomotului sau sunete albe pentru mascarea disconfortului. În ultimă instanță, se poate apela la administrator sau la autorități.

Orele de liniște sunt aceleași și în weekend, respectiv 22-8 și 13-14, fără diferențe față de zilele lucrătoare, deși consiliile locale sau asociațiile pot stabili reguli suplimentare potrivit Legii nr. 196/2018. În cazul zgomotelor produse de copii, sancțiunile depind de natura, durata și ora producerii zgomotului, precum și de atitudinea părinților. Repararea locuinței este permisă doar în afara orelor de liniște, iar o bună practică este anunțarea vecinilor înaintea lucrărilor care implică zgomote puternice.