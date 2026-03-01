Asociația de proprietari are responsabilitatea de a supraveghea respectarea acestei hotărâri, iar în cazul în care proprietarul nu execută, poate contracta o firmă specializată pe cheltuiala acestuia. Totodată, asociația trebuie să realizeze deratizarea tuturor spațiilor comune, inclusiv subsolul, pentru a proteja sănătatea și siguranța locatarilor, a explicat avocatul Gelu Pușcaș într-o postare realizată pe Facebook.

Hotărârea vine ca urmare a unui caz grav, în care un apartament era infestat cu gândaci, plin de deșeuri și emitea un miros pestilențial ce afecta alte locuințe și spațiile comune. Instanța a constatat că mirosurile și infestarea afectează folosința normală a locuințelor, tulbură condițiile de conviețuire și prezintă un risc real pentru sănătatea locatarilor.

„𝐇𝐎𝐓Ă𝐑Â𝐑𝐄 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑Ă: 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑 𝐎𝐁𝐋𝐈𝐆𝐀𝐓 𝐒Ă-Ș𝐈 𝐈𝐆𝐈𝐄𝐍𝐈𝐙𝐄𝐙𝐄 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐋. 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐀 – 𝐎𝐁𝐋𝐈𝐆𝐀𝐓Ă 𝐒Ă-𝐋 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐀𝐕𝐄𝐆𝐇𝐄𝐙𝐄!

Da, ați citit bine.

BRAVO proprietarului care nu a mai acceptat „nu vreau”, „nu se poate”, „mai vedem”!

Vorbim despre un apartament infestat de gândaci, plin de deșeuri, din care mirosul pestilențial pătrundea în alte locuințe și pe spațiile comune”, a scris avocatul Gelu Pușcaș pe Facebook.

Decizia judecătorească confirmă obligațiile prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind responsabilitatea proprietarilor și a asociațiilor de proprietari, subliniind că dreptul de proprietate nu conferă libertatea de a pune în pericol sănătatea vecinilor. Indiferența proprietarilor sau a asociațiilor poate atrage răspundere legală, iar hotărârea obținută pe calea ordonanței președințiale reprezintă un semnal puternic pentru respectarea regulilor minime de igienă.

Mai mult, judecătorul a confirmat obligațiile prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind responsabilitatea proprietarilor și a asociației de proprietari”, a mai scris avocatul.

Avocatul a subliniat că această hotărâre constituie o lecție de drept atât pentru proprietarii care ignoră igiena și sănătatea publică, cât și pentru asociațiile de proprietari care trebuie să acționeze proactiv pentru a proteja comunitatea. Respectarea obligațiilor stabilite prin lege și prin deciziile instanței este esențială pentru siguranța și confortul tuturor locatarilor.

„Aceasta nu este doar o hotărâre punctuală.

Este un semnal puternic:

Dreptul de proprietate NU înseamnă dreptul de a pune în pericol sănătatea vecinilor.

Asociația nu poate sta în pasivitate.

Indiferența poate atrage răspundere.

Este o lecție de drept atât pentru proprietarul care a ignorat regulile minime de igienă, cât și pentru asociația care a tolerat situația. Este o lecție de drept pentru că hotărârea a fost obținută pe calea ordonanței președințiale”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.