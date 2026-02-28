În 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis Decizia nr. 3/2026, stabilind clar modul de calcul al dobânzii legale penalizatoare pentru despăgubiri materiale și morale rezultate din fapte ilicite, notează avocatul Gelu Pușcaș pe pagina de Facebook numită „Consultanță Asociații Proprietari”.

Această decizie are efect direct asupra asociațiilor de proprietari, mai ales în situațiile în care prejudiciul provine din defecțiuni la părțile comune ale imobilului sau din conduite ilicite ale vecinilor.

Expertul spune că, potrivit deciziei, dobânda penalizatoare începe de la data producerii prejudiciului, nu de la finalizarea procesului. De asemenea, debitorul intră automat în întârziere, fără notificare prealabilă.

Nu în ultimul rând, natura faptei (infracțiune sau faptă civilă ilicită) nu afectează calculul dobânzii, iar scopul dobânzii este de a asigura repararea integrală a prejudiciului.

Avocatul a mai precizat că cele mai frecvente litigii în cadrul asociațiilor de proprietari sunt:

inundațiile cauzate de instalații comune defecte

avariile la coloane, acoperișuri sau terase

defecțiunile la părțile comune ale imobilului

prejudiciile morale generate de o conduită necorespunzătoare a vecinilor sau a administratorilor

Acesta a oferit și un exemplu în acest sens.

Un apartament este inundat în 2026 din cauza unei coloane comune defecte, iar procesul se finalizează în 2029. Înainte de această decizie, dobânda se calcula abia de la 2029. Acum, cu Decizia nr. 3/2026, dobânda se poate aplica din 2026, ceea ce poate genera costuri suplimentare semnificative pentru asociație.

Decizia aduce o serie de implicații esențiale pentru administrarea asociațiilor de proprietari:

Crește riscul financiar al pasivității și al întârzierilor;

Majorează expunerea în litigii pentru asociație;

Întârzierea remedierii defectelor comune poate duce la costuri suplimentare considerabile;

Necesită diligență sporită din partea administratorilor în gestionarea avariilor și întreținerea părților comune.

În postarea de pe rețeaua de socializare, avocatul Gelu Pușcaș a mai precizat că, pentru minimizarea riscurilor financiare și juridice, administratorii și proprietari trebuie să:

verifice periodic instalațiile comune și ale structurii imobilului

intervină rapid la orice avarie sau defecțiune

documenteze complet măsurile luate pentru întreținere și reparații

acorde atenție întreținerii proprietăților individuale pentru a preveni prejudicii

organizeze ședințe informative pentru educarea comunității asupra riscurilor și obligațiilor legale