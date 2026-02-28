Noul mod de calul al dobânzii legale penalizatoare pentru despăgubiri materiale și morale rezultate din fapte ilicite
În 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis Decizia nr. 3/2026, stabilind clar modul de calcul al dobânzii legale penalizatoare pentru despăgubiri materiale și morale rezultate din fapte ilicite, notează avocatul Gelu Pușcaș pe pagina de Facebook numită „Consultanță Asociații Proprietari”.
Această decizie are efect direct asupra asociațiilor de proprietari, mai ales în situațiile în care prejudiciul provine din defecțiuni la părțile comune ale imobilului sau din conduite ilicite ale vecinilor.
Expertul spune că, potrivit deciziei, dobânda penalizatoare începe de la data producerii prejudiciului, nu de la finalizarea procesului. De asemenea, debitorul intră automat în întârziere, fără notificare prealabilă.
Nu în ultimul rând, natura faptei (infracțiune sau faptă civilă ilicită) nu afectează calculul dobânzii, iar scopul dobânzii este de a asigura repararea integrală a prejudiciului.
Avocatul a mai precizat că cele mai frecvente litigii în cadrul asociațiilor de proprietari sunt:
- inundațiile cauzate de instalații comune defecte
- avariile la coloane, acoperișuri sau terase
- defecțiunile la părțile comune ale imobilului
- prejudiciile morale generate de o conduită necorespunzătoare a vecinilor sau a administratorilor
Acesta a oferit și un exemplu în acest sens.
Un apartament este inundat în 2026 din cauza unei coloane comune defecte, iar procesul se finalizează în 2029. Înainte de această decizie, dobânda se calcula abia de la 2029. Acum, cu Decizia nr. 3/2026, dobânda se poate aplica din 2026, ceea ce poate genera costuri suplimentare semnificative pentru asociație.
Consecințe pentru administrații de condominii
Decizia aduce o serie de implicații esențiale pentru administrarea asociațiilor de proprietari:
-
Crește riscul financiar al pasivității și al întârzierilor;
-
Majorează expunerea în litigii pentru asociație;
-
Întârzierea remedierii defectelor comune poate duce la costuri suplimentare considerabile;
-
Necesită diligență sporită din partea administratorilor în gestionarea avariilor și întreținerea părților comune.
Recomandări pentru administratori și proprietari
În postarea de pe rețeaua de socializare, avocatul Gelu Pușcaș a mai precizat că, pentru minimizarea riscurilor financiare și juridice, administratorii și proprietari trebuie să:
- verifice periodic instalațiile comune și ale structurii imobilului
- intervină rapid la orice avarie sau defecțiune
- documenteze complet măsurile luate pentru întreținere și reparații
- acorde atenție întreținerii proprietăților individuale pentru a preveni prejudicii
- organizeze ședințe informative pentru educarea comunității asupra riscurilor și obligațiilor legale
Postarea integrală privind dobânzile penalizatoare
„⚖️𝐃𝐄𝐂𝐈𝐙𝐈𝐀 𝐍𝐑. 𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐀 Î𝐍𝐀𝐋𝐓𝐄𝐈 𝐂𝐔𝐑Ț𝐈 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐒𝐀Ț𝐈𝐄 Ș𝐈 𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈Ț𝐈𝐄 – 𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐄 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐄 Î𝐍 𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐔𝐋 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐈𝐋𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈
Prin Decizia nr. 3/2026, pronunțată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, cu caracter obligatoriu:
„În cazul acordării unor despăgubiri materiale şi/sau morale pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin săvârşirea unei fapte ilicite, indiferent dacă este prevăzută sau nu ca infracţiune, data de la care curge dobânda legală penalizatoare aferentă despăgubirilor este data producerii prejudiciului.”
𝐂𝐞 𝐚 𝐫𝐞ț𝐢𝐧𝐮𝐭, î𝐧 𝐞𝐬𝐞𝐧ță, 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦ă:
✔️ Dobânda penalizatoare are natura unei reparări integrale a prejudiciului
✔️ Prejudiciul se produce la momentul faptei ilicite
✔️ Debitorul este de drept în întârziere din momentul producerii prejudiciului (în materia răspunderii delictuale)
✔️ Nu este necesară punerea în întârziere
✔️ Nu are relevanță dacă fapta constituie sau nu infracțiune
Interpretarea a avut în vedere corelarea dispozițiilor Codului de procedură penală cu cele ale Codului civil și dobânda legală.
𝐃𝐞 𝐜𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭ă 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢?
Pentru că extrem de multe litigii din domeniul nostru au la bază răspunderea civilă delictuală:
– inundații provocate de instalațiile comune
– avarii la coloane, terase, acoperiș
– defecțiuni la părți comune
– prejudicii morale rezultate din conduite ilicite
𝐄𝐱𝐞𝐦𝐩𝐥𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭
Un apartament este inundat în anul 2026 din cauza unei coloane comune defecte.
Procesul se finalizează în 2029.
Până la această decizie, în practică, dobânda era frecvent acordată de la data rămânerii definitive a hotărârii.
În lumina Deciziei nr. 3/2026:
👉 Dobânda poate curge din 2026, momentul producerii prejudiciului.
Diferența financiară poate fi substanțială.
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐢𝐧ț𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞
🔴 Crește riscul financiar al pasivității.
🔴 Se majorează expunerea asociației în litigii.
🔴 Întârzierea remedierii unei defecțiuni poate genera costuri suplimentare considerabile.
𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥ă
Organele de conducere trebuie să manifeste o diligență sporită în:
– verificarea periodică a instalațiilor
– intervenția rapidă la avarii
– documentarea măsurilor adoptate
Proprietarii trebuie, la rândul lor, să acorde atenție întreținerii proprietății individuale”, a scris avocatul Gelu Pușcaș în mesajul său.
