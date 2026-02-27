Avocatul Gelu Pușcaș a atras atenția, într-o postare publicată pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, că penalitățile trecute pe lista de plată la întreținere pot fi ilegale în lipsa unei hotărâri a adunării generale.

Acesta a explicat că simpla întârziere la plată nu este suficientă pentru aplicarea automată a unor sume suplimentare.

Potrivit avocatului specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, articolul cu numărul 77 din Legea nr. 196/2018 permite aplicarea penalităților doar în anumite condiții clare:

nivelul acestora nu poate depăși 0,2% pe zi de întârziere,

se pot aplica numai după 30 de zile de la scadență,

nu pot depăși debitul principal,

nu se calculează penalitate la penalitate.

În plus, este necesară o hotărâre expresă a adunării generale a asociației.

Un aspect esențial, rar discutat, este acela că penalitatea are natura juridică a unei clauze penale, ceea ce înseamnă că reprezintă o evaluare anticipată a prejudiciului, nu o simplă taxă de întârziere.

În instanță, acordarea ei presupune îndeplinirea condițiilor răspunderii civile: existența unei fapte culpabile, a unui prejudiciu și punerea în întârziere a debitorului.

Avocatul a recomandat proprietarilor să verifice dacă există hotărâre privind penalitățile, dacă sunt respectate cele 30 de zile și dacă sumele nu depășesc debitul. În lipsa acestor condiții, situația poate fi discutabilă juridic.