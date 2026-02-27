Penalitățile din lista de plată la întreținere pot fi contestate dacă nu respectă condițiile legale
Avocatul Gelu Pușcaș a atras atenția, într-o postare publicată pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, că penalitățile trecute pe lista de plată la întreținere pot fi ilegale în lipsa unei hotărâri a adunării generale.
Acesta a explicat că simpla întârziere la plată nu este suficientă pentru aplicarea automată a unor sume suplimentare.
Condițiile stricte prevăzute de Legea 196/2018 pentru aplicarea penalităților
Potrivit avocatului specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, articolul cu numărul 77 din Legea nr. 196/2018 permite aplicarea penalităților doar în anumite condiții clare:
- nivelul acestora nu poate depăși 0,2% pe zi de întârziere,
- se pot aplica numai după 30 de zile de la scadență,
- nu pot depăși debitul principal,
- nu se calculează penalitate la penalitate.
În plus, este necesară o hotărâre expresă a adunării generale a asociației.
Un aspect esențial, rar discutat, este acela că penalitatea are natura juridică a unei clauze penale, ceea ce înseamnă că reprezintă o evaluare anticipată a prejudiciului, nu o simplă taxă de întârziere.
În instanță, acordarea ei presupune îndeplinirea condițiilor răspunderii civile: existența unei fapte culpabile, a unui prejudiciu și punerea în întârziere a debitorului.
Avocatul a recomandat proprietarilor să verifice dacă există hotărâre privind penalitățile, dacă sunt respectate cele 30 de zile și dacă sumele nu depășesc debitul. În lipsa acestor condiții, situația poate fi discutabilă juridic.
Postarea integrală: „Știați că asociația de proprietari NU poate aplica penalități doar pentru că un proprietar întârzie la întreținere?”
„🚨 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀𝐓𝐄𝐀 𝐃𝐈𝐍 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐋𝐀𝐓Ă 𝐏𝐎𝐀𝐓𝐄 𝐅𝐈 𝐈𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋Ă
Știați că asociația de proprietari NU poate aplica penalități doar pentru că un proprietar întârzie la întreținere?
Dacă NU există hotărâre a adunării generale privind penalitățile, acestea pot fi contestate.
Art. 77 din Legea nr. 196/2018 permite aplicarea penalităților, DAR numai în anumite condiții stricte:
✔ maxim 0,2% pe zi de întârziere
✔ aplicabile doar după 30 de zile de la scadență
✔ penalitățile nu pot depăși debitul principal
✔ nu se calculează penalitate la penalitate
✔ trebuie să existe hotărâre a adunării generale
⚖️ 𝐄𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐬𝐞𝐧ț𝐢𝐚𝐥, 𝐫𝐚𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐭𝐚𝐭: penalitatea din lista de plată are natura juridică a unei clauze penale.
Asta înseamnă că nu este o simplă „taxă de întârziere”.
Este o formă de evaluare anticipată a prejudiciului.
Iar în instanță, o clauză penală se acordă doar dacă sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile:
– existența unei fapte culpabile (întârzierea)
– existența unui prejudiciu
– punerea în întârziere a debitorului
Nu este automată. Nu este garantată. Nu este intangibilă.
📌 Verificați lista de plată:
– Există hotărâre privind penalitățile?
– Sunt respectate cele 30 de zile?
– Penalitățile depășesc debitul?
– A fost pus în întârziere proprietarul?
Dacă răspunsul este „NU” la una dintre aceste întrebări, situația poate fi discutabilă juridic.
Informația corectă protejează și proprietarii, și conducerea asociației.
Distribuiți. Sunt mii de liste de plată unde aceste reguli nu sunt respectate”, a scris avocatul Gelu Pușcaș pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”.
