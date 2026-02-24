Potrivit ANCOM, portarea numărului nu șterge angajamentele asumate față de furnizorul actual. În cazul în care contractul este încetat înainte de termen, pot apărea costuri suplimentare.

„Mulţi utilizatori de servicii de telefonie sunt tentaţi să-şi schimbe furnizorul actual, prin portarea numărului de telefon. Portarea nu anulează însă angajamentele asumate prin contractul încheiat cu furnizorul la care renunţă, cum ar fi plata penalităţilor de încetare anticipată a contractului”, precizează ANCOM.

Instituția explică faptul că operatorii stabilesc, de regulă, o perioadă minimă contractuală pentru a-și recupera investițiile aferente ofertelor promoționale.

„Aceste beneficii nu se referă doar la echipamente gratuite sau la preţ redus, ci şi la planuri tarifare promoţionale, instalarea gratuită a serviciilor etc. Conform legii, perioada minimă contractuală nu poate depăşi 24 de luni. Încetarea contractului, la iniţiativa abonatului, anterior expirării acestei perioade, presupune, de regulă, plata unor penalităţi. Prin portarea unui număr de telefon, încetează implicit contractul existent aferent numărului respectiv”, se menţionează în comunicat.

ANCOM recomandă utilizatorilor să consulte contractul curent pentru a verifica dacă perioada minimă contractuală a expirat.

„Utilizatorii pot depune cererea de portare după expirarea perioadei minime contractuale sau pot solicita furnizorului acceptor data la care doresc să se efectueze portarea. Atenţie! Perioada de la depunerea cererii de portare până la momentul efectuării portării nu poate depăşi 25 de zile.”

În situația în care utilizatorii doresc portarea înainte de expirarea perioadei minime contractuale, ANCOM recomandă clarificarea condițiilor de încetare.

„Portarea nu anulează eventualele penalităţi de încetare anticipată a contractului, însă este posibil ca furnizorul să renunţe la acestea, în urma unei negocieri directe cu utilizatorii.”

Instituția precizează că eventualele dificultăți trebuie reclamate inițial furnizorului acceptor.

„În cazul oricăror probleme întâmpinate pe parcursul procesului de portare, utilizatorii trebuie să se adreseze, în primul rând, furnizorilor în reţeaua cărora au intenţionat să-şi porteze numerele (furnizorii acceptori). În lipsa soluţionării acestora de către furnizori, utilizatorii se pot adresa ANCOM, utilizând formularul dedicat”, notează ANCOM.

Aspectele privind valoarea sau modul de calcul al penalităților pot fi analizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sau de instanțele competente.

