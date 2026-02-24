Sondajul INSCOP indică faptul că opinia publică din România este predominant rezervată în ceea ce privește perspectiva unui acord de pace în Ucraina până în 2026, reflectând o neîncredere accentuată în evoluția rapidă a conflictului. Datele arată că doar o minoritate relativă vede un astfel de scenariu ca fiind plauzibil.

Astfel, 8,9% dintre respondenți au declarat că războiul se va încheia „în foarte mare măsură”, iar 21,5% „în destul de mare măsură”, ceea ce duce la un total de aproximativ 30% care cred într-un deznodământ pozitiv în anul următor.

Pe de altă parte, 24,5% consideră că acest lucru este posibil „în destul de mică măsură”, iar 38,5% spun că este „în foarte mică măsură sau deloc” probabil. Un procent de 6,7% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Rezultatele evidențiază diferențe semnificative între diverse categorii sociale și politice. Există o tendință mai pronunțată de optimism în rândul votanților AUR, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu educație primară, al locuitorilor din orașe mici și al angajaților din sectorul public, care cred într-o măsură mai mare decât media că războiul se va încheia în 2026.

În contrast, scepticismul este mai accentuat în rândul votanților USR, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al angajaților din sectorul privat, aceștia fiind cei mai puțin convinși că un acord de pace va fi semnat în perioada analizată.

Sondajul INSCOP a evaluat și percepțiile privind riscul izbucnirii unui nou conflict militar în Europa, iar rezultatele arată că o parte semnificativă a populației nu exclude acest scenariu în următorii trei ani. Deși majoritatea nu crede într-o escaladare, procentul celor îngrijorați rămâne relevant.

Concret, 30,1% dintre respondenți consideră că Rusia ar putea declanșa un nou război în Europa, în timp ce 58,8% apreciază că un astfel de scenariu nu se va materializa. Alți 11% au declarat că nu știu, iar 0,1% nu au oferit un răspuns.

Analiza detaliată a răspunsurilor arată că percepția unui risc mai ridicat este întâlnită mai frecvent în rândul votanților PSD, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural, care tind să considere mai probabilă o extindere a conflictului.

Pe de altă parte, opiniile contrare sunt mai răspândite în rândul votanților PNL, al bărbaților, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu studii superioare, precum și al locuitorilor din București și din marile orașe, dar și în rândul angajaților din sectorul public, care resping într-o măsură mai mare ideea unui nou război.

Cercetarea a fost realizată în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată din România. Datele au fost colectate prin metoda CATI, respectiv interviuri telefonice.