Gigi Becali și-a prezentat condițiile pentru un eventual parteneriat, sugerând că Georgescu nu poate conduce țara fără o formațiune politică solidă în spate. Becali a explicat că totul depinde de decizia lui Georgescu de a-și face partid, considerând că aceasta este singura lui șansă reală.

A apreciat faptul că politicianul a ajuns la concluzia că o țară se conduce printr-un partid, nu doar prin apel la popor. În același timp, a mărturisit că a fost impresionat de declarațiile soției lui Georgescu, care a vorbit despre consultări cu monahii ortodocși și despre speranță. Patronul FCSB a precizat că, pentru a exista o colaborare, trebuie să fie căutat și să se stabilească în ce condiții ar intra în proiect, afirmând că este dispus să se alăture chiar și ca simplu membru, conform România TV.

„În primul rând să vedem dacă o face. În al doilea rând, altă șansă nu are decât dacă face partidul. În al treilea rând, e bine că și-a dat seama că așa este. Și-a dat seama că trebuie să construiască un partid, că așa se conduce o țară, nu cu poporul. Că se conduce cu partidul. În al patrulea rând, m-a impresionat soția lui când a spus: stăm și ne consultăm cu monahii, deci ortodocși, și am ajuns să ne bucurăm în speranță, cuvinte care m-au impresionat. În al cincilea rând, trebuie să vrea omul, trebuie să mă caute. În al șaselea rând, să vedem în ce condiții, că eu, de exemplu, mă alătur ca și membru când vrea el”, a spus Becali.

Fost deputat al AUR, Gigi Becali a transmis că îl consideră pe Călin Georgescu un politician diferit de ceilalți, însă a subliniat că o colaborare autentică presupune și putere de decizie. A arătat că poate contribui cu un plus electoral de 5-10% prin imaginea sa, dar dacă muncește într-un proiect politic, dorește să aibă un cuvânt greu de spus. A insistat că nu își dorește funcții, însă vrea autoritate în desemnarea unor oameni în poziții-cheie și nu acceptă să primească ordine.

„Sunt alături de el pentru că oricum e mai deosebit decât ceilalți. Dacă cumva vrea, intrăm într-o combinație — ce faci tu, ce fac eu? Dacă vrei doar ca membru, vin ca membru pentru imaginea mea și îți aduc 5-10 la sută. Dacă vrei să muncești, eu dacă muncesc trebuie să am și cuvânt de spus, că nu muncesc degeaba, că nu sunt idiot. Vreau să am cuvânt de spus, că sunt Becali. Nu poți să-l cumperi pe Becali, să-i dai ordine. Păi eu am dat toată viața mea ordine. Îmi dă mie cineva ordine acum, Georgescu? Eu vin să-l ajut. Eu nu vreau nicio funcție. Dar vreau să am putere să pun în funcție. M-ați înțeles?”, a mai spus patronul de la FCSB.

Întrebat dacă un partid Georgescu-Becali ar concura pe același segment cu AUR și cu Crin Antonescu, Becali a susținut că o asemenea construcție politică ar domina complet zona suveranistă. În opinia sa, dacă Georgescu ar înființa partidul și el i s-ar alătura, George Simion ar coborî la 10%, în timp ce Georgescu ar ajunge la 45%, iar AUR și PNL ar fi puternic afectate.

„Când face Georgescu partid și li se alătură Becali, s-a terminat și cu Simion și cu Crin și cu tot AUR și PNL. Ascultă ce spun. Numai că atunci când își face partid Georgescu, Simion se duce la 10 la sută și Georgescu 45 la sută”, a conchis Becali.

La rândul său, Mitică Dragomir s-a arătat sceptic în privința unei astfel de alianțe. Fostul șef al Liga Profesionistă de Fotbal consideră că șansele ca Georgescu să îl ia alături pe Becali sunt minime. Dragomir a explicat că îl cunoaște foarte bine pe Gigi Becali și că acesta nu poate fi controlat de nimeni, dorind să comande totul, iar liderii nu sunt dispuși să cedeze puterea altcuiva.

„Dom’le, eu sunt Oracolul de la Bălcești, eu cred că niciodată domnul Georgescu n-o să-l ia cu el pe domnul Becali. Pentru că eu îl cunosc foarte bine pe Gigi Becali. El nu poate fi strunit de nimeni. Vrea să comande el tot, iar oamenii aceștia care sunt șefi nu vor să dea altcuiva puterea”, a spus fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

În același context, Dragomir a afirmat că, dacă Becali și-ar fi făcut propriul partid în urmă cu cinci ani, ar fi avut astăzi cel puțin 20% din voturi. Totuși, el nu îl vede pe patronul de la FCSB implicându-se serios într-un nou proiect politic.

Dragomir a susținut că, dacă ar fi fost în locul lui Becali și ar fi avut vârsta lui, și-ar fi creat propriul partid, în care să fie lider absolut și să își folosească propriile resurse financiare. A ridicat însă semne de întrebare privind disponibilitatea actuală a lui Becali de a investi masiv în politică, având în vedere cheltuielile considerabile din alte direcții.

Potrivit lui Dragomir, Becali cheltuiește aproximativ un milion de euro pe lună pentru fotbal, donații și biserici, ceea ce înseamnă anual între 12 și 15 milioane de euro. Pierderea anuală ar fi de aproximativ cinci milioane de euro, iar în zece ani ar ajunge la 50 de milioane de euro, incluzând activitatea din fotbal.