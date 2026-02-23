Călin Georgescu poate deveni un actor central pe scena politică doar dacă va decide să înființeze un partid, consideră Gigi Becali, care leagă explicit orice colaborare de această condiție. În opinia sa, fără o structură politică solidă, un lider nu poate transforma susținerea publică într-un proiect de guvernare coerent.

Într-o intervenție televizată la România TV, Becali a explicat în detaliu cum vede pașii necesari pentru ca o astfel de construcție să devină realitate și a arătat că inițiativa trebuie să îi aparțină lui Georgescu.

„În primul rând să vedem dacă o face. În al doilea rând, altă șansă nu are decât dacă face partidul. În al treilea rând, e bine că și-a dat seama că așa este. Și-a dat seama că trebuie să construiască un partid, că așa se conduce o țară, nu cu poporul. Că se conduce cu partidul. În al patrulea rând, m-a impresionat soția lui când a spus: stăm și ne consultăm cu monahii, deci ortodocși, și am ajuns să ne bucurăm în speranță, cuvinte care m-au impresionat. În al cincilea rând, trebuie să vrea omul, trebuie să mă caute. În al șaselea rând, să vedem în ce condiții, că eu, de exemplu, mă alătur ca și membru când vrea el”, a declarat Gigi Becali.

Prin aceste afirmații, Becali sugerează că îl consideră pe Călin Georgescu un politician diferit de ceilalți actori din zona suveranistă, dar subliniază că inițiativa și condițiile colaborării trebuie stabilite clar încă de la început.

Eventuala implicare a lui Gigi Becali în partidul lui Călin Georgescu nu ar fi una pur simbolică, ci ar presupune participare directă la deciziile importante, potrivit declarațiilor sale. Fostul deputat AUR afirmă că notorietatea sa poate aduce un plus electoral consistent, însă doar în condițiile în care va avea un cuvânt de spus în conducerea formațiunii.

În aceeași intervenție, Becali a explicat că nu urmărește o funcție publică, dar vrea autoritate în stabilirea echipei și în orientarea politică a partidului.

„Sunt alături de el pentru că oricum e mai deosebit decât ceilalți. Dacă cumva vrea, intrăm într-o combinație — ce faci tu, ce fac eu? Dacă vrei doar ca membru, vin ca membru pentru imaginea mea și îți aduc 5-10%. Dacă vrei să muncești, eu dacă muncesc trebuie să am și cuvânt de spus, că nu muncesc degeaba, că nu sunt idiot. Vreau să am cuvânt de spus, că sunt Becali. Nu poți să-l cumperi pe Becali, să-i dai ordine. Păi eu am dat toată viața mea ordine. Îmi dă mie cineva ordine acum, Georgescu? Eu vin să-l ajut. Eu nu vreau nicio funcție. Dar vreau să am putere să pun în funcție. M-ați înțeles?”, a adăugat Becali.

Întrebat dacă un eventual partid condus de Călin Georgescu, sprijinit de el, ar intra în competiție directă cu AUR și cu alți lideri politici din același segment electoral, omul de afaceri a oferit un răspuns tranșant, indicând o posibilă redistribuire masivă a voturilor.