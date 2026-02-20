Stegarul Dac, cunoscut ca unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Călin Georgescu, a lansat acuzații dure în direct la Realitatea Plus, susținând că anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 ar fi afectat grav democrația din țara noastră.

„A omorât democrația din România”, a fost replica Stegarului Dac.

În intervenția sa televizată, acesta a afirmat că votul românilor nu a fost respectat și că autoritățile nu au oferit nici până în prezent explicații clare privind decizia de anulare a scrutinului.

Cezar Avrămuță, cunoscut publicului sub numele de Stegarul Dac, a declarat că finalul anului 2024 a reprezentat un moment șocant pentru electorat, deoarece votul exprimat în decembrie nu ar fi fost luat în considerare.

El a susținut că președintele ales de cetățeni, respectiv Călin Georgescu, ar fi fost interzis, iar lipsa unor clarificări oficiale ar fi alimentat nemulțumirea populară.

Potrivit acestuia, presiunea asupra autorităților continuă, întrucât oamenii cer răspunsuri legate de anularea votului.

„În 2024, mai exact la finalul anului, în luna decembrie, românii au fost șocați: votul lor nu a fost luat în considerare, iar președintele pe care ei l-au ales, adică Călin Georgescu, a fost pur și simplu interzis. Nici până în momentul de față oamenii nu au primit o explicație clară pentru care votul le-a fost anulat, iar cetățenii continuă să pună presiune pe autorități”, a afirmat Avrămuță.

Cezar Avrămuță a mai afirmat că, în opinia sa, democrația ar fi fost anulată în momentul în care alegerile nu au mai fost libere și că situația lui Călin Georgescu ar demonstra că justiția din România funcționează defectuos.

El a susținut că atât politicianul, cât și alegătorii care l-au susținut ar fi fost „fugăriți” de instituțiile statului, apreciind că sistemul judiciar ar fi devenit o parodie.

„Democrația ne-a fost luată acum un an și două luni, în momentul în care alegerile nu mai sunt libere nu mai există democrație. Călin Georgescu este fugărit de instituțiile statului. Poporul român este fugărit pentru votul pe care l-a dat. Se va face dreptate, Dumnezeu nu va mai suporta atâta minciună din partea autorităților, justiția din România este o parodie”, a mai spus Stegarul Dac.

În același timp, Stegarul Dac a transmis că are totuși încredere că justiția va face dreptate, va aplica legea și va permite ca adevărul să iasă la iveală.

Călin Georgescu ar reprezenta voința poporului român, spune Cezar Avrămuță, care consideră că popularitatea acestuia ar fi foarte ridicată. În viziunea sa, dacă ar avea loc alegeri libere, Călin Georgescu ar putea obține între 80% și 90% din voturi.