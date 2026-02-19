Traian Băsescu a anunțat, la B1 TV, că a urmărit discursul lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace, organizat de Donald Trump, și că i-a plăcut prestația actualului președinte. El crede că prestația lui Nicușor Dan a închis criticile suveraniștilor din tabăra AUR.

Băsescu a spus că momentul a fost bine pregătit și că s-a făcut suficient lobby la Casa Albă, astfel încât Trump să vorbească frumos atât despre președinte, cât și despre poporul român. El a menționat că alegerile din 2024 nu mai sunt o problemă pentru americani și că e ciudat că unii oameni susțin că altcineva ar fi adevăratul președinte, uitând să spună că Nicușor Dan a obținut șase milioane de voturi.

Fostul președinte a mai zis că Donald Trump a vorbit foarte frumos despre Nicușor Dan în plen și că mesajul că e un președinte apreciat a ajuns la toată lumea. El a adăugat că astfel de afirmații ale criticilor, cum ar fi Simion, Peiu sau Dungaciu, conform cărora adevăratul președinte ar fi Călin Georgescu, nu mai au sens și au fost deranjante pentru aceștia.

„A fost un moment bine pregătit. Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump, în așa fel încât să vorbească frumos și despre președinte, și despre poporul român. Marea problemă a alegerilor din 2024 e închisă, nu mai preocupă pe nimeni în America. Ce e interesant, e o clică de nătărăi care cred că pot face rău României să spună că ei au alt președinte, care a luat două milioane de voturi, uitând să spună că Nicușor are 6 milioane (…). Donald Trump a vorbit foarte frumos despre Nicușor Dan în plenul acestui Consiliu. S-a dus mesajul la toată lumea că-l apreciază, că e un președinte extraordinar. Cum se duce Simion, Peiu și Dungaciu să spună că adevăratul președinte e Călin Georgescu? I-a încurcat tare”, a declarat Băsescu, pentru B1 TV.

Traian Băsescu a spus că, în opinia lui, acum ar fi momentul ca Nicușor Dan să clarifice situația alegerilor prezidențiale din 2024. El a explicat că ar fi bine ca președintele să ceară toate documentele de la CSAT privind posibile fraude, inclusiv stenograme, și să cheme procurorul general. Băsescu a spus că, deși poate nu interesează pe Trump, românii ar vrea să știe de ce s-au anulat două milioane de voturi pentru Georgescu și 1,7 milioane pentru Lasconi și că motivele trebuie lămurite prin ancheta instituțiilor statului, nu de președinte.

Fostul președinte a adăugat că Dan ar fi trebuit mai degrabă să dea mâna cu Trump și să-și vadă de treaba lui, și nu să stea de vorbă cu el, și a amintit că dreptul românilor la vize a fost anulat, deși SUA îi consideră un popor extraordinar.