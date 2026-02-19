Președintele Nicușor Dan, aflat la Washington, a oferit detalii despre discuțiile purtate cu liderii coaliției de guvernare și a transmis că nu există motive pentru ca actuala formulă politică din România să nu continue. Șeful statului a subliniat că dialogul dintre partide rămâne funcțional, în ciuda contextului economic dificil.

Potrivit acestuia, au avut loc mai multe discuții punctuale privind diferite articole de lege și chestiuni tehnice. Președintele a explicat că a dorit să înțeleagă situația celor două acte normative care întârzie să apară – legea privind reducerile din administrația publică și cea referitoare la relansarea economică.

I s-a transmis că ambele sunt foarte aproape de a fi adoptate prin ordonanță de urgență. În ceea ce privește bugetul, liderii coaliției i-au indicat lui Nicușor Dan că dezbaterea ar putea începe chiar săptămâna viitoare.

Deși fiecare partid a exprimat opinii proprii pe tema bugetului, concluzia generală a fost că, prin negociere, toate formațiunile sunt dispuse să continue în actuala formulă guvernamentală.

„Au fost mai multe discuții punctuale pe diferite articole din legi, chestiuni tehnice, am vrut să înțeleg care este situația cu cele două legi care întârzie să apar, cea privind reduceri în administrație publică și cea privind relansarea economică și mi s-a spus că sunt foarte aproape să fie trecute prin OUG. Am întrebat de buget și mi s-a spus că săptămâna viitoare poate să înceapă dezbaterea. Fiecare a ridicat opinii pe buget, una peste alta, această coaliție merge înainte, nu am văzut niciun fel de manifestare în alt sens decât că prin negociere, care e necesară în politică, toată lumea e dispusă să meargă înainte în această formulă guvernamentală”, a afirmat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a abordat și tema inflației de aproape 10% (mai exact, 9,69% în luna decembrie și apoi 9,62% în ianuarie), arătând că scăderea puterii de cumpărare reprezintă principala problemă în relația dintre clasa politică și societate.

El a explicat că, în lipsa unor măsuri rapide, exista riscul unei intervenții a FMI, ceea ce ar fi putut agrava situația economică.

Totodată, a admis că este posibil să fi existat metode alternative de ajustare care să reducă impactul asupra populației și a arătat că înțelege dificultățile cu care se confruntă românii.

„Nu e ușor când inflația e 10%, deci puterea de cumpărare a scăzut cu 10%, asta e principala discuție între clasa politică și societate. Față de asta putem spune că dacă nu se luau măsuri rapide putea veni FMI și să fie mai rău de atât, pe de altă parte poate că erau metode de a face aceste ajustări fără să avem o așa diminuare a puterii de cumpărare. Eu înțeleg dificultățile pe care românii le au”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a dat asigurări ferme că nu vor exista turbulențe suplimentare în perioada următoare și că niciun partid din coaliție nu a adus în discuție noi creșteri de taxe față de cele deja aflate în implementare.