Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că după decizia CCR privind reforma pensiilor speciale, obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi.

Oficialul a arătat că aceste obligațiuni sunt cu aproximativ 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului. Reforma pensiilor speciale a fost prezentată ca fiind esențială și cerută de Uniunea Europeană pentru accesarea fondurilor din PNRR.

Ministrul Finanțelor a mai transmis că dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an. Acesta a menționat că este cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.

„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului. Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar. Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung — adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare. România merită încrederea tuturor”, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a mai transmis că a participat, alături de premier și colegii din Guvern, la o întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Întâlnirea a avut loc în cadrul evaluării periodice a economiei României.

Potrivit ministrului, aceste discuții sunt esențiale pentru Ministerul Finanțelor. Acesta a explicat că ratingul de țară influențează costurile la care statul se împrumută, nivelul investițiilor și stabilitatea economică resimțită de populație.

Alexandru Nazare a mai transmis că au fost prezentate progresele făcute în digitalizarea administrației fiscale. Totodată, au fost discutate măsurile care vor îmbunătăți colectarea veniturilor.

Ministrul a precizat că au fost prezentate și direcțiile de consolidare bugetară urmate în prezent. Obiectivul menționat a fost reducerea deficitului bugetar, menținând în același timp investițiile și sprijinul pentru dezvoltarea economiei.