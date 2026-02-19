Obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi după reforma pensiilor speciale
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că după decizia CCR privind reforma pensiilor speciale, obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi.
Oficialul a arătat că aceste obligațiuni sunt cu aproximativ 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului. Reforma pensiilor speciale a fost prezentată ca fiind esențială și cerută de Uniunea Europeană pentru accesarea fondurilor din PNRR.
Ministrul Finanțelor a mai transmis că dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an. Acesta a menționat că este cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.
„Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea piețelor și costuri mai mici de finanțare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale — o reformă esențială, cerută și de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR — obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi și sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului.
Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar.
Iar consecvența reformelor se va vedea direct și în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung — adică mai mulți bani pentru investiții și dezvoltare.
România merită încrederea tuturor”, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.
Discuțiile cu agenția de rating Moody’s au vizat ratingul de țară și măsurile de consolidare bugetară
Ministrul Finanțelor a mai transmis că a participat, alături de premier și colegii din Guvern, la o întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Întâlnirea a avut loc în cadrul evaluării periodice a economiei României.
Potrivit ministrului, aceste discuții sunt esențiale pentru Ministerul Finanțelor. Acesta a explicat că ratingul de țară influențează costurile la care statul se împrumută, nivelul investițiilor și stabilitatea economică resimțită de populație.
Alexandru Nazare a mai transmis că au fost prezentate progresele făcute în digitalizarea administrației fiscale. Totodată, au fost discutate măsurile care vor îmbunătăți colectarea veniturilor.
Ministrul a precizat că au fost prezentate și direcțiile de consolidare bugetară urmate în prezent. Obiectivul menționat a fost reducerea deficitului bugetar, menținând în același timp investițiile și sprijinul pentru dezvoltarea economiei.
„Stabilitatea financiară a României se construiește prin decizii responsabile, dialog constant și credibilitate internațională.
Astăzi am participat, alături de premier și colegii din Guvern, la întâlnirea cu reprezentanții agenției de rating Moody’s, în cadrul evaluării periodice a economiei României. Pentru Ministerul Finanțelor, aceste discuții sunt esențiale: ratingul de țară influențează costurile la care statul se împrumută, nivelul investițiilor și, implicit, stabilitatea economică resimțită de fiecare român.
Le-am prezentat progresele făcute în digitalizarea administrației fiscale și măsurile care vor îmbunătăți colectarea veniturilor, precum și direcțiile de consolidare bugetară pe care le urmăm. Obiectivul este clar: reducerea deficitului bugetar, menținând în același timp investițiile și sprijinul pentru dezvoltarea economiei.
Încrederea agențiilor de rating nu este doar o chestiune tehnică — aceasta reflectă seriozitatea politicilor publice, predictibilitatea deciziilor și capacitatea statului de a-și respecta angajamentele. O economie credibilă înseamnă dobânzi mai mici, investiții mai multe și perspective mai bune pentru România.
Vom continua acest dialog transparent și profesionist, pentru că stabilitatea financiară și încrederea partenerilor internaționali sunt fundamentale pentru creșterea economică durabilă și pentru bunăstarea românilor”, a mai spus ministrul într-o altă postare.
