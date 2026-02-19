UPDATE: Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, a declarat joi, 19 februarie, că măsurile manageriale adoptate în primii ani ai mandatului său au început să producă efecte vizibile.

„Întrucât este ultimul meu bilanţ în calitate de procuror şef al DNA, astăzi vă voi prezenta nu doar ciferele lui 2025, ci şi o privire de ansamblu asupra ultimului mandat. Anul trecut, în acest cadru, am arătat că am depăşit etapa de tranziţie şi că măsurile manageriale adoptate în primii ani ai mandatului au început să producă efecte vizibile. Anul 2025 a venit să confirme integral această evoluţie. DNA s-a poziţionat ferm ca instituţie judiciară de referinţă, recunoscută la nivel naţional şi internaţional pentru standardele sale de lucru”, a declarat Marius Voineag.

Declarația lui Marius Voineag poate fi urmărită aici.

Știrea inițială: Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcţia de procuror general adjunct al Parchetului ÎCCJ. Recent, şeful DNA a reclamat incapacitatea instituţiilor cu atribuţii de control de a livra mai multe sesizări către DNA, arătând că în 2024 au existat doar 39 de astfel de cazuri, în timp ce în 2025 numărul sesizărilor a crescut la aproape 80.

Totodată, Marius Voineag a anunţat că suma totală a sechestrelor puse de DNA se ridica, la finalul anului trecut, la 330 de milioane de lei, peste bugetul instituţiei pe 2024, apreciind că instituţia a devenit o organizaţie profitabilă. Într-un interviu acordat postului Antena 3, el a reiterat valoarea totală a sechestrelor instituite.

Întrebat despre frustrarea din societate legată de recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupţie, procurorul-şef al DNA a precizat că numai în 2024 au existat 12 dosare de mare evaziune, care au vizat prejudicii cuprinse între 18 milioane şi 96 de milioane de lei.

La bilanţul pe 2024, Marius Voineag a caracterizat activitatea instituţiei drept una performantă, cu numeroase realizări şi un trend general pozitiv, subliniind că DNA a devenit din nou atractivă din perspectiva resurselor umane.

„Nivelul total al personalului în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a ajuns la un impresionant 88,25% grad de ocupare, cuprinzând bineînţeles nu numai procurorii, ci şi personalul auxiliar şi alt personal esenţial. Această rată ridicată de ocupare sublinează abordarea cuprinzătoare a DNA în ceea ce priveşte personalul, asigurându-se că atât structurile operaţionale cât şi cele de sprijin dispun de resurse adecvate pentru a-şi îndeplini obiectivele instituţionale. Pot spune că Direcţia Naţională Anticorupţie a devenit din nou atractivă din perspectiva resurselor umane”, a declarat Marius Voineag la Antena 3.

În 2024 au fost soluţionate 5.443 de dosare, dintre care 2.379 au fost dosare nou înregistrate. Aproape trei sferturi dintre acestea au provenit din sesizări ale persoanelor fizice şi juridice, iar restul au fost sesizări din oficiu.

„Cu privire la activitatea operativă şi judiciară, aproape toţi indicatorii relevanţi au avut o tendinţă pozitivă în anul 2024 faţă de anul 2023. Pe parcursul anului activitatea de urmărire penală pentru noi a fost o prioritate, cu 5.443 de dosare soluţionate, din care 2.379 dosare nou înregistrate. Dintre acestea aproape trei sferturi au fost sesizări ale persoanelor fizice şi juridice, iar restul au reprezentat sesizările noastre din oficiu. Am emis 131 de rechizitorii şi am încheiat 238 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei ceea ce a dus la trimiterea în judecată a 683 de inculpaţi faţă de 651 în anul 2023, dintre care 28 persoane juridice”, a mai spus procuroul şef al DNA.

Au fost emise 131 de rechizitorii şi au fost încheiate 238 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, ceea ce a dus la trimiterea în judecată a 683 de inculpaţi, faţă de 651 în 2023, dintre care 28 de persoane juridice. În acelaşi an au fost trimişi în judecată 257 de inculpaţi care au ocupat funcţii de conducere, control, demnităţi publice sau alte funcţii importante, comparativ cu 226 în anul precedent.

În privinţa măsurilor preventive, în 2024 au fost dispuse 409 astfel de măsuri, faţă de 311 în 2023. În dosarele penale trimise în judecată în 2024, pe parcursul urmăririi penale au fost dispuse 395 de măsuri preventive, comparativ cu 250 în anul anterior. Şeful DNA a evidenţiat creşterea importanţei controlului judiciar pe cauţiune, considerat o măsură preventivă modernă, menţionând totodată că instituţia susţine ferm propunerile de arestare preventivă atunci când situaţia o impune.

„În privinţa măsurilor preventive, în anul de referinţă, pe parcursul urmăririi penale au fost dispuse de procuror şi de judecătorul de drepturi şi libertăţi 409 măsuri preventive, comparativ cu 311 în anul precedent. Aş sesiza aici o creştere a importanţei măsurii controlului judiciar pe cauţiune, o formă de măsură preventivă modernă, care poate asigura în anumite situaţii un echilibru între protecţia obiectivelor anchetei penale şi cea a drepturilor şi libertăţilor celor investigaţi. Totuşi atunci când apreciem că se impune, propunerea arestului preventiv, noi o vom susţine cu fermitate în faţa instanţelor judecătoreşti. În dosarele penale trimise în judecată anul 2024, în cursul urmăririi penale, au fost dispuse de procurori şi de judecătorul de drepturi şi libertăţi 395 de măsuri preventive faţă de 250 în anul precedent”, a mai declarat Marius Voineag.

Din perspectiva indicatorilor de calitate, infirmarea sau redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmarea de către instanţă a fost dispusă în 2,07% din totalul cauzelor soluţionate, respectiv în 39 de dosare din cele 1.888 soluţionate pe fond. Ponderea achitărilor, raportată la totalul inculpaţilor judecaţi în anul anterior, a scăzut de la 17,64% la 16,37%, iar raportat la numărul cauzelor, conform indicatorului Consiliului Superior al Magistraturii, procentul a coborât de la 26,88% la 21,52%.

„Din perspectiva indicatorilor de calitate reţinem că infirmarea sau redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmare de către instanţă a fost dispusă în numai 2,07% din totalul cauzelor soluţionate, respectiv în 39 de dosare din cele 1.888 de cauze soluţionate pe fond. Calculând procentul achitărilor pronunţate în anul 2024 prin raportare la totalul inculpaţilor judecaţi în anul anterior, ponderea achitărilor a scăzut de la 17,64% la 16,37%, iar prin raportare la numărul cauzelor, conform indicatorului Consiliului Superior al Magistraturii, avem o scădere a procentului achitărilor de la 26,88% la 21,52%”, a subliniat procurorul şef al DNA.

Din cei 147 de inculpaţi achitaţi definitiv în 2024, doar unul fusese trimis în judecată în perioada 2023–2024, ceilalţi 146 fiind trimişi în judecată în perioada 2014–2022.

Procentul cauzelor restituite definitiv a scăzut de la 10,52% la 6,42%, iar raportat la numărul persoanelor, de la 3,43% la 3,23%.â

„Cu privire la cauzele restituite definitiv şi aici am avut o îmbunătăţire, am coborât procentul cauzelor restituite de la 10,52% la 6,42%, iar prin raportarea la numărul persoanelor, dacă vorbim de restituiri, avem o coborâre de la 3,43% la 3,23% în anul anterior”, a completat Voineag.

Recuperarea produsului infracţional a reprezentat un obiectiv prioritar. La finalul anului trecut, soldul bunurilor indisponibilizate efectiv depăşea 280 de milioane de lei, iar pe parcursul anului au fost dispuse măsuri asiguratorii în valoare de 236 de milioane de lei.

„Un aspect esenţial al activităţii, asupra căruia punem un accent special, este recuperarea produsului infracţional, element strategic decisiv în asigurarea caracterului disuasiv al muncii noastre. La finalul anului trecut, soldul bunurilor indisponibilizate efectiv se ridica la peste 280 de milioane de lei, din care, pe parcursul anului au fost dispuse măsuri asiguratorii în valoare de 236 de milioane de lei, reflectând preocuparea noastră constantă pentru recuperarea produsului infracţional generat de faptele de corupţie sau asimilate. Intensificarea activităţii noastre în planul recuperării produsului infracţional este menită să transmită un mesaj tuturor celor care sunt tentaţi să săvărşească infracţiuni de corupţie sau asimilate a acestora, în sensul că nimeni niciodată n-ar trebui să rămână cu banii”, a transmis procurorul şef al DNA.

Conducerea DNA a concluzionat că activitatea din 2024 a fost una performantă, confirmată atât de evoluţia indicatorilor cantitativi, cât şi de cei calitativi, inclusiv prin diversificarea tipurilor de probe administrate şi scăderea semnificativă a gradului de achitări.