Surse judiciare au declarat că procurorii DNA efectuează percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 într-o cauză penală care vizează fapte de corupție în domeniul imobiliar. Potrivit acelorași surse, în dosar sunt vizați administratorul public al Sectorului 5, mai mulți șefi din cadrul poliției locale, precum și arhitectul-șef al sectorului.

Ancheta are în vedere suspiciuni de trafic de influență, luare și dare de mită, dar și fals intelectual. În acest moment, dosarul se află în faza de urmărire penală, iar ancheta este în desfășurare. Autoritățile nu au oferit încă detalii oficiale suplimentare.

Știrea este în curs de actualizare.

În paralel, joi seara, primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, în valoare de 800.000 de lei, potrivit unor surse judiciare. Edilul a părăsit sediul DNA după aproape șase ore de audieri, fără a face declarații presei.

Măsura a fost dispusă în urma unor percheziții efectuate joi în 11 locații din București și județul Ilfov, printre care s-au numărat și sediul Primăriei Sectorului 3, dar și locuința primarului.

Într-un comunicat oficial, DNA a precizat:

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017 – 2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție. Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici, și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale. În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”.

Potrivit informațiilor din dosar, anchetatorii verifică modul în care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din fonduri publice, un drum pe un teren privat aparținând fratelui primarului, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar. Drumul, cu o lungime de aproximativ un kilometru, este situat în spatele Halei Laminor și facilitează accesul către zona în care urmează să fie construit complexul imobiliar HILS Republica, în apropierea stației de metrou cu același nume.

Ancheta a fost declanșată după o investigație jurnalistică realizată anul trecut de publicația Recorder, care a arătat că resursele Primăriei ar fi fost folosite pentru a asfalta un drum pe proprietatea privată a fratelui edilului.

După percheziții, Robert Negoiță a susținut o conferință de presă la sediul Primăriei Sectorului 3, unde a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi favorizat un membru al familiei.

”Am construit mai multe drumuri pe proprietăți private”, a afirmat edilul. Întrebat dacă acest lucru este legal, el a răspuns:

”Vom vedea, dar, repet, am avut multe astfel de situații, pentru că avem nevoie de drumuri. Relația cu Primăria Generală nu a funcționat până acum. Nu am reușit să facem exproprieri.”

Primarul a mai admis că varianta legală ar fi presupus documentație de urbanism și expropriere prealabilă:

”Varianta legală este să facem documentația de urbanism, să facem exproprieri și după aceea să construim. Din cauza faptului că noi avem toată documentația de urbanism blocată de aproximativ patru ani la Primăria Generală, noi nu putem să ne facem treaba în mod legal și corect.”

Negoiță a susținut, totodată, că lucrările nu ar fi reprezentat un avantaj pentru proprietari: